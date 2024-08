- Intensa concentrazione sul primo anno di scuola della figlia di Violet.

Voci su Ben Affleck (52) e la sua presunta separazione dalla moglie Jennifer Lopez (55) continuano a circolare. Attualmente, Affleck sarebbe completamente dedito alla figlia Violet (18), nata dal suo primo matrimonio con Jennifer Garner (52). Violet si sta preparando per iniziare i suoi studi presso l'ormai famosa Università di Yale. Secondo "People" magazine, una fonte anonima ha dichiarato che Affleck è "totalmente impegnato nel preparare Violet per il passaggio". Aggiungono che "è un evento importante per tutta la famiglia e sono stati molto felici nelle ultime settimane".

Garner-Affleck: Esplorando la città universitaria

Questo fine settimana, la famiglia Garner-Affleck ha visitato la zona. Ben Affleck, Jennifer Garner e Violet sono stati visti insieme a New Haven, Connecticut, dove si trova l'Università di Yale. Anche Fin (15), un altro figlio di Garner e Affleck, era presente. Il loro figlio Samuel (12) non ha partecipato a questo viaggio.

Durante la loro visita sulla East Coast, Ben Affleck sembrava più a suo agio del solito. Le foto pubblicate dal britannico "Daily Mail" mostrano il regista abitualmente severo che appare tranquillo e sorridente.

La visita di compleanno di Jennifer Lopez

Di recente, Ben Affleck ha festeggiato il suo 52° compleanno in una piccola riunione in California. Jennifer Garner e i loro figli lo hanno visitato nella sua casa in affitto.

Si dice anche che Jennifer Lopez abbia fatto una visita al suo ex marito. Tuttavia, la sua permanenza è stata breve e in seguito ha trascorso la serata con gli amici a un concerto di Bruno Mars (38).

