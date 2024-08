Intendi creare spazio alla Nvidia per l'ondata di espansione dell'IA?

Raramente si è attesa con tale immensa curiosità la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre di Nvidia. Il gigante americano dei semiconduttori ha registrato un aumento della sua entrata e dei suoi guadagni nel trimestre precedente - ma numerosi azionisti hanno espresso insoddisfazione. Sembra che le aspettative per il colosso di Silicon Valley fossero troppo alte. Quali sono quindi le implicazioni per il settore dell'IA? Il progresso nell'Intelligenza Artificiale potrebbe non essere così impressionante come previsto? E qual è la capacità residua delle microchip di Nvidia?

Leggi anche: