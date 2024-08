- "Intelletualmente avanzato" contro "innocente": St Pauli cerca di provocare l'Unione

Blessin Incespica Quattro Volte nella Scatola del Subbuteo al Millerntor per il suo Primo Gol da Tavolo, Ammette Successivamente. Durante la conferenza stampa pre-partita, ha evidenziato gli aspetti chiave da imparare dalla loro sconfitta sofferta contro il 1. FC Heidenheim nel loro primo incontro di campionato: l'efficienza. Il suo punteggio al Subbuteo potrebbe essere un riflesso di ciò che desidera per la sua squadra nella trasferta contro l'Union Berlin, in programma venerdì sera (ore 20:30/DAZN).

Blessin ha riconosciuto: "Devono essere spinti al limite assoluto. Un po' di fortuna sotto porta e potrebbero tornare a casa con qualcosa di prezioso da Berlino". Ha sottolineato l'importanza di essere "più implacabili e spietati". L'allenatore si aspetta un match difficile.

La squadra di Amburgo ha perso per 0:2 nella sua partita casalinga di apertura contro il 1. FC Heidenheim, nonostante avesse il controllo del gioco. L'allenatore esperto ha messo in guardia contro l'esagerazione della situazione. Dopo la prima partita, trova difficile fare una valutazione definitiva.

"L'Atmosfera Meravigliosa" di Berlino per Irvine

Il capitano Irvine ha anche tratto insegnamenti dalla sconfitta demoralizzante. Secondo lui, il FC St. Pauli deve essere "più distaccato e più furbo e meno ingenuo". L'australiano internazionale ha espresso i suoi pensieri in una conferenza stampa. Lo scorso fine settimana è stato annunciato il rinnovo del suo contratto. Questo fine settimana, Irvine punta alla vittoria nell'entusiasmante ambiente illuminato a Berlino. Irvine attende con impazienza l'"atmosfera meravigliosa" nello stadio. Sono stati assegnati circa 2.400 biglietti ai tifosi di Amburgo. Irvine prevede un "incontro ad alta intensità". La presenza del difensore Saliakas nella formazione della capitale è anche una possibilità, secondo Blessin.

La squadra della capitale, che l'anno scorso è riuscita a qualificarsi per la Champions League e a evitare la retrocessione, ha iniziato la nuova stagione con un pareggio per 1:1 contro il Mainz, sotto la guida dell'allenatore Bo Svensson.

"Entusiasta di Tutte le Nuove Acquisizioni" - Blessin

La squadra locale affronterà anche un ex giocatore dei loro acerrimi rivali, l'Hamburger SV. Benes, la nuova recluta per i berlinesi, ha partecipato al derby contro il FC St. Pauli lo scorso anno. "Per me, è una situazione unica. La passione rimane intensa", ha commentato il 26enne slovacco prima dell'incontro.

Il FC St. Pauli non si aspetta alcun acquisto di alto profilo prima della scadenza del mercato dei trasferimenti. "Non c'è pressione su di noi per agire", ha dichiarato Blessin. La squadra locale vorrebbe "prendere le cose con calma" fino alla chiusura della finestra di trasferimento venerdì sera. Se si presenta un'opportunità, saranno "naturalmente pronti ad agire sul mercato dei trasferimenti". Tuttavia, ha sottolineato: "Sono estremamente soddisfatto di tutte le nuove acquisizioni".

Blessin ha parlato dell'Union Berlin, dicendo: "Sono una squadra forte con un alto morale. Devono essere spinti al limite per ottenere risultati". Riguardo ai pensieri di Irvine, ha menzionato: "Irvine ritiene che il FC St. Pauli debba essere più calcolatore e meno ingenuo nel suo approccio contro l'Union Berlin".

