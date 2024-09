- Intel mira a salvaguardare il futuro dominio del mercato dei PC attraverso hardware innovativi.

Gigante dei microprocessori Intel sta pianificando di riguadagnare terreno nel settore dei PC con la sua ultima generazione di chip. Il nuovo processore Core Ultra 200V, precedentemente noto come Lunar Lake, è stato presentato all'evento tecnologico IFA di Berlino e promette di essere più potente ed economico dei chip della concorrenza di Qualcomm e AMD. Intel ha inoltre sottolineato che questi processori saranno compatibili con qualsiasi software per PC Windows grazie alla loro architettura X86.

I primi PC per consumatori dotati di questo nuovo chip saranno disponibili sul mercato dal 24 settembre e sono già in preordini. I computer per aziende seguiranno a breve nel 2023.

Titano della tecnologia sotto pressione

Intel sta affrontando sfide crescenti nel settore dei PC. Apple ha infatti migrato i suoi Mac da processori Intel a chipset progettati internamente basati sull'architettura del britannico designer di semiconduttori Arm, con il risultato di una durata della batteria più lunga e prestazioni migliorate. Inoltre, la nuova categoria di computer Copilot+PC di Microsoft ha inizialmente presentato solo chip di Qualcomm, rivale di Intel, poiché Lunar Lake non era ancora pronto per il lancio. Qualcomm, che si basa sulle architetture Arm, ha da tempo cercato di sfidare la supremazia di Intel nei computer Windows.

La compatibilità come punto di forza del marketing

Intel sta ora rispondendo con i chip Lunar Lake, sostenendo che offrono prestazioni di gioco superiori rispetto a quelle di Qualcomm. In una frecciatina a Qualcomm, Intel ha fatto notare che 23 giochi per PC non funzionavano con i chip Qualcomm. A causa delle diverse architetture, il software Windows per i computer Arm richiede un completo riadattamento o l'utilizzo di software di traduzione.

Nel frattempo, le nuove funzionalità AI per Copilot+PC per gli acquirenti di nuovi computer a chip Intel saranno disponibili attraverso gli aggiornamenti del sistema operativo Windows a novembre.

Lunar Lake potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Intel. La società ha recentemente annunciato un piano di ristrutturazione che include licenziamenti di circa 15.000 dipendenti e perdite finanziarie in corso. Secondo i resoconti dei media, sono in corso anche valutazioni su misure più drastiche, come l'abbandono dei progetti di fabbrica. Intel sta pianificando di sviluppare una fabbrica da $30 miliardi a Magdeburg, tra gli altri progetti.

I processori Lunar Lake, con la loro architettura X86 simile a quella di Intel, sono attesi per offrire compatibilità universale con qualsiasi software per PC Windows, offrendo un potenziale vantaggio rispetto ai concorrenti Qualcomm e AMD. Dopo il lancio riuscito dei chip Lunar Lake nei PC per consumatori il 24 settembre, le aziende potrebbero anche adottare questi processori, a partire dal primo trimestre del 2023.

Leggi anche: