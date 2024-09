Intel introduce processori AI per computer desktop in un mercato competitivo

In un contesto di rallentamento economico, Intel presenta i processori focalizzati sull'IA, denominati "Core Ultra", in codice "Lunar Lake". Secondo Jim Johnson, responsabile del consumo, questi processori offrono più potenza di elaborazione rispetto ai concorrenti con un consumo energetico inferiore, come annunciato al lancio del prodotto martedì, in vista dell'IFAs di Berlino.

Di fronte a una riduzione delle operazioni di $1 miliardo a causa delle vendite in calo, Intel punta heavily su questa nuova linea di chip. La società ha confermato di aver ricevuto ordini per questi processori da 80 diversi produttori di dispositivi. "Questo dimostra che i nostri clienti credono nel potenziale del chip per i computer alimentati dall'IA in tutta la gamma". Intel mira a equipaggiare 100 milioni di computer per l'IA in tutto il mondo con questi processori entro il 2025.

Fino ad ora, Intel non è riuscita a tenere il passo con la tendenza dell'IA e non ha offerto prodotti competitivi nel mercato dei processori server ad alte prestazioni, dove Nvidia, ad esempio, detiene una quota dell'80%. Intel intende sfidare questa supremazia con la prossima generazione del suo processore per l'IA, "Gaudi", tra le altre innovazioni.

Intel si è rifiutata di commentare i piani di chiusura del suo stabilimento di Magdeburgo a causa del piano di riduzione dei costi. "Stiamo ancora investendo in aree critiche per l'attività per garantire la nostra crescita a lungo termine". Il Ministero dell'Economia della Sassonia-Anhalt è ottimista riguardo all'implementazione del progetto. "Come stato, abbiamo fatto tutto il possibile per sostenere questo sito. Intel ci ha informato che intendono continuare a operare qui".

