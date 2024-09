Intel interrompe la costruzione: Ampel non è d'accordo sull'utilizzo dei sussidi

Intel rinvia l'inizio della costruzione del suo stabilimento per chip da 30 miliardi di euro a Magdeburg. Il CEO Pat Gelsinger ha stimato un ritardo di circa due anni, sottolineando che si tratta di una stima basata sulla domanda prevista. Di conseguenza, il governo tedesco ha avviato discussioni su come utilizzare i miliardi di euro di sussidi previsti.

In precedenza, Intel aveva annunciato la costruzione di due stabilimenti per chip in Sassonia-Anhalt, che avrebbero generato circa 3.000 posti di lavoro. Il groundbreaking era previsto per quest'anno. Lo scorso anno, il governo tedesco aveva concesso un contributo statale di 9,9 miliardi di euro per il progetto, ma l'approvazione della Commissione europea era ancora in attesa.

Di recente, Gelsinger ha dichiarato che a Magdeburg verranno utilizzati processi di produzione avanzati per aiutare Intel a recuperare il terreno perduto con i suoi concorrenti. Tuttavia, la società sta lottando con problemi finanziari e si trova costretta a fare economie. In questo delicato equilibrio, gli investimenti nazionali hanno prevalso: Gelsinger ha confermato gli investimenti negli stati americani dell'Ohio, dell'Arizona, dell'Oregon e del Nuovo Messico, e ha annunciato una pausa di due anni nei piani per la Polonia.

Cosa ne sarà dei miliardi di sussidi?

Data la sua situazione di bilancio, il governo tedesco sta valutando cosa fare dei miliardi destinati a Intel. Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha suggerito sulla piattaforma online X: "Qualsiasi fondo non necessario per Intel dovrebbe essere accantonato per affrontare i problemi finanziari del bilancio federale. Qualsiasi altra cosa non sarebbe una politica prudente".

Il ministro dell'Economia dei Verdi Robert Habeck ha risposto: "Discuteremo ora come gestire i fondi inutilizzati in modo sensato e saggio e utilizzarli per il bene del paese". Secondo il ministero, i fondi sono destinati al Fondo per il clima e la trasformazione (KTF) e non sono accessibili al bilancio principale. Il KTF ha anche un deficit di un miliardo di euro. I guardiani del bilancio del Bundestag stanno valutando dove sono necessarie modifiche al progetto di bilancio del governo federale e come colmare il divario di 12 miliardi di euro.

Il presidente della Sassonia-Anhalt, il politico della CDU Reiner Haseloff, ha parlato con Gelsinger al telefono. Il ministro dell'Economia Sven Schulze continua a sostenere l'insediamento di Intel. "Intel rimane impegnata nel progetto, anche se con un ritardo, che è una buona notizia per tutti noi", ha detto. Tuttavia, questo dipende dal fatto che Intel sia in grado di fare ulteriori investimenti da miliardi di euro nei prossimi due anni.

Intel deve riguadagnare il suo vantaggio

In precedenza, un pioniere dell'industria, Intel ora si trova esclusa dai mercati dei semiconduttori più redditizi. I chip per smartphone sono sviluppati da Apple, Qualcomm o Google utilizzando la tecnologia del designer di chip britannico Arm. Nvidia domina i chip per il software AI come ChatGPT nel settore delle schede grafiche. La maggior parte di questi semiconduttori ad alta tecnologia viene prodotta in Taiwan da TSMC, il produttore esterno.

Intel è confinata al business di alcuni chip per data center e PC Windows, ma anche qui Qualcomm ha recentemente fatto breccia con i processori Arm. Il precedente leader del mercato ha anche lottato con problemi nelle nuove generazioni di chip più volte.

Gelsinger, che ha rejoint Intel en tant que spécialiste de la relance en début d'année 2021, présente un plan de sauvetage ambitieux et coûteux. Son objectif est non seulement de développer des puces maison réussies, mais aussi de devenir compétent dans la production, permettant à d'autres entreprises de choisir Intel comme leur producteur externe. Pour ce faire, il prévoit de séparer les usines en une unité autonome au sein de l'entreprise et de construire plusieurs nouveaux établissements, avec des subventions gouvernementales substantielles. Gelsinger s'attend à tirer parti des craintes de pénurie de puces en raison d'un éventuel conflit sur Taïwan. Sans les fournitures de TSMC, les experts mettent en garde contre des perturbations significatives. La pénurie de semi-conducteurs pendant la pandémie de COVID-19 serait insignifiante en comparaison.

Alternative: Usines aux États-Unis et en Europe. Cela impliquerait des investissements et du temps substantiels, mais si cela réussissait, cela pourrait apporter la moitié de la production de puces avancées à l'Ouest d'ici la fin de cette décennie, a déclaré Gelsinger en février. En conséquence, Intel serait plus fermement ancrée dans les chaînes d'approvisionnement en puces de l'Ouest. Magdeburg fait partie de ce plan.

Cependant, même avec le gouvernement fédéral qui fournit 10 milliards d'euros à Magdeburg, les 20 milliards restants nécessitent un financement. De plus, Intel doit réduire les coûts. L'entreprise a rapporté une perte d'un milliard d'euros au dernier trimestre, et les analystes prévoient d'autres pertes rouges. Gelsinger a annoncé des plans pour licenciements d'environ 15 000 employés, soit 15 % de son effectif, en début août. Il vise à économiser plus de 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

Aux États-Unis, où Intel reçoit également des subventions en milliards de dollars, Gelsinger a remporté une victoire pour sa stratégie de production sous contrat. Il a annoncé qu'Intel collaborerait avec la division cloud d'Amazon pour co-développer et produire une puce AI.

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission tandis qu'elle négocie l'utilisation des fonds alloués à Intel. Malgré la décision d'Intel de reporter la construction de l'usine de Magdeburg, le président de la Saxe-Anhalt et le ministre de l'Économie allemand continuent de soutenir l'installation d'Intel en Allemagne.

Leggi anche: