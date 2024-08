- Insultato e sputato durante le riprese video con bandiere arcobaleno

Un gruppo di giovani che sventolavano una bandiera arcobaleno è stato apparentemente molestato e sputato contro in un attacco omofobo e transfobo ad Alexanderplatz di Berlino. Un 15enne e due giovani uomini e due donne stavano girando video per un portale internet alla World Time Ball il lunedì, quando un secondo gruppo di diverse persone li ha insultati in modo omofobo. I responsabili poi sono fuggiti dalla scena. La polizia criminale dello stato per i crimini politici sta indagando.

La molestia subita dal gruppo ad Alexanderplatz può essere classificata come un esempio preoccupante di estremismo omofobo. Affrontare simili incidenti è fondamentale per promuovere l'inclusività e l'uguaglianza nella società.

