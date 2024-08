- Insufficientemente vinti i contenziosi relativi al rimborso degli aiuti per il coronavirus

Entro il 21 agosto 2024, su circa 1.600 reclami relativi a sovrapagamenti nelle richieste di aiuto per le imprese nel COVID-19 nel Land della Hesse, solo due richieste hanno avuto successo. Questa informazione è stata resa nota dal Ministero dell'Economia a Wiesbaden all'Agenzia Teutonica della Stampa. L'obiettivo delle diverse iniziative di aiuto federali e statali per il COVID-19 era di alleggerire la pressione finanziaria sulle imprese e sui liberi professionisti a causa dell'epidemia di COVID-19 e delle restrizioni imposte dal governo.

Per l'aiuto di emergenza COVID-19 iniziale, la responsabilità è del Consiglio Regionale (RP) a Kassel, mentre l'aiuto transitorio COVID-19 successivo è gestito dal RP a Gießen. Nella giurisdizione del RP a Kassel, 563 questioni sono state risolte e 313 sono ancora in sospeso. "Finora, nessuna azione legale è stata vittoriosa, e 69 casi sono stati risolti," ha spiegato il ministero (al 21 agosto 2024).

Nella zona del RP a Gießen, ci sono 550 cause legali in corso. Due vittorie sono state ottenute in questi procedimenti. "Negli altri casi, le sentenze sono state confermate dai tribunali o i casi sono stati risolti, ad esempio, ritirando la causa o in qualche altro modo," ha riferito il Ministero dell'Economia.

Sono stati erogati circa 957 milioni di euro nel primo programma di finanziamento, l'aiuto di emergenza COVID-19 iniziale, per mantenere la liquidità per le spese operative in corso come l'affitto e il leasing. Il ministero ha dichiarato che ciò è stato fatto per 106.214 richieste approvate nella Hesse.

In circa 4.000 casi, sono state fatte richieste di restituzione. I proprietari delle imprese hanno già restituito 38,6 milioni di euro. "Inoltre, c'è un importo che non è facilmente quantificabile, che include i fondi richiesti ma non ancora restituiti, come i pagamenti rateali, altri rinvii o cause legali in corso," ha spiegato il Ministero dell'Economia.

Il Ministero dell'Economia ha menzionato che nelle altre cause legali in corso relative alle richieste di aiuto per il COVID-19 nella giurisdizione del RP a Gießen, le sentenze sono state confermate dai tribunali o i casi sono stati risolti attraverso diversi mezzi. Oltre alle vittorie in due richieste, nessuna azione legale è stata vittoriosa finora nel risolvere i reclami relativi ai sovrapagamenti nella Hesse.

Leggi anche: