Instagram implementerà misure di sicurezza obbligatorie, con il risultato che numerosi adolescenti saranno assegnati a account sicuri.

Gli aggiustamenti di Instagram su come consente ai minori di utilizzare la sua piattaforma arrivano quasi tre anni dopo la significativa "rivelazione dei documenti di Facebook", che ha suscitato ampie preoccupazioni riguardo ai potenziali pericoli della piattaforma per gli utenti giovani.

Le misure aggiornate mirano a incoraggiare gli adolescenti a cercare la supervisione degli adulti attraverso l'app. Dopo l'aggiornamento, Instagram applicherà automaticamente le nuove impostazioni per i "conti degli adolescenti" per gli utenti under 18. Gli utenti di età compresa tra 16 e 17 anni avranno la possibilità di tornare alle loro impostazioni preferite, ma quelli tra 13 e 15 anni avranno bisogno del consenso dei genitori per tale modifica.

Le impostazioni per i "conti degli adolescenti" sono un'estensione di oltre 30 strumenti per la salute mentale e il monitoraggio dei genitori che Meta ha introdotto in precedenza, come i suggerimenti per la pausa e le restrizioni sui "contenuti inappropriati" come i post sulle disordini alimentari. Nonostante questi precedenti aggiustamenti, l'azienda ha costantemente affrontato critiche per aver posto un carico eccessivo sulla sicurezza sui genitori e, a volte, sui teenager stessi. Gli strumenti di monitoraggio dei genitori, ad esempio, si basavano sul fatto che i teenager informassero volontariamente i loro genitori che erano sull'app.

Meta è stata nuovamente sottoposta a intense critiche dopo che un ex dipendente di Facebook, Arturo Bejar, ha testimoniato davanti a un sottocomitato del Senato a novembre che i vertici dell'azienda, compreso il CEO Mark Zuckerberg, avevano ignorato per anni i segnali sul negativo impatto sui teenager delle loro piattaforme.

Le accuse contro l'azienda in recenti cause legali hanno anche sostenuto che Zuckerberg ha attivamente ostacolato le iniziative di benessere dei teenager, ha ignorato consapevolmente i conti degli utenti minorenni e ha consentito ai predatori di bambini.

In una udienza del Senato di gennaio, Zuckerberg si è pubblicamente scusato con le famiglie che affermano che i loro figli sono stati danneggiati dai social media.

Meta sostiene che le sue recenti modifiche sono mirate ad affrontare le principali preoccupazioni dei genitori: con chi i loro teenager comunicano online, il contenuto a cui sono esposti e come utilizzano il loro tempo.

Il "rilancio dei conti degli adolescenti" di Instagram implica che i conti degli utenti giovani, sia nuovi che esistenti, verranno automaticamente impostati su privato e avranno le opzioni di messaggistica più strette. Le impostazioni riviste consentiranno agli utenti teenager di ricevere messaggi solo dalle persone con cui sono già collegati. Instagram limiterà anche chi può etichettare i teenager nelle foto o menzionarli nei commenti solo alle persone che seguono.

Inoltre, i teenager verranno collocati all'interno delle impostazioni di controllo del contenuto più strette di Instagram. Questa modifica minimizza i tipi di "materiale sensibile" che i teenager possono visualizzare sulla loro pagina Esplora e nei Reels, come i post che promuovono procedure cosmetiche.

Instagram ha iniziato a implementare questa strategia in una forma meno estesa all'inizio di quest'anno.

Gli utenti teenager riceveranno anche promemoria che li incoraggiano a fare logout dopo aver trascorso 1 ora al giorno sull'app. Di notte, dalle 22 alle 7, l'app passerà automaticamente alla "modalità notturna", azzittendo le notifiche e inviando risposte automatiche ai messaggi diretti.

Instagram prevede di applicare questi cambiamenti ai conti degli teenager in paesi selezionati, tra cui gli Stati Uniti, a partire dalla prossima settimana.

L'app lancerà anche nuove funzionalità sul suo strumento di supervisione dei genitori, consentendo ai genitori di monitorare i messaggi recenti tra il loro teenager e altri utenti, impostare limiti di tempo giornalieri per l'utilizzo di Instagram dei teenager, bloccare i teenager dall'utilizzo di Instagram di notte o durante i periodi designati e visualizzare i temi che il teenager ha selezionato per l'esposizione al contenuto sull'app.

Si prevede che questi cambiamenti saranno implementati per tutti i conti degli teenager negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia entro i prossimi 60 giorni, seguiti da una distribuzione internazionale più ampia nel corso dell'anno e del prossimo anno.

Tuttavia, l'efficacia di alcune di queste modifiche potrebbe essere diminuita da una semplice realtà: Meta non può verificare definitivamente se il monitoraggio degli adulti è effettivamente un genitore, invece di un amico o un conoscente più grande. Meta non effettua la verifica formale dei genitori ma si basa su indicatori come la data di nascita dell'utente adulto e il numero di altri account che supervisiona per determinare la sua idoneità a sorvegliare il conto di un teenager.

Meta è stata criticata a lungo per la sua incapacità di prevenire proattivamente i minori dal falsificare la loro età per bypassare i vincoli di sicurezza quando creano nuovi account.

L'azienda afferma di stare sviluppando la tecnologia dell'intelligenza artificiale per identificare potenziali account di teenager con date di nascita degli adulti inaccurate.

