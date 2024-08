Insolvenze di luglio al massimo degli ultimi 10 anni

L'economia tedesca è fiacca e lo è da tempo. Questo sta ora pesando sulle imprese. Uno studio di luglio ha rilevato che il numero di fallimenti è tanto alto quanto lo è stato negli ultimi dieci anni. Un settore in particolare sta subendo un duro colpo.

Secondo uno studio dell'Istituto di Ricerca Economica di Halle (IWH), il numero di fallimenti delle imprese in Germania è aumentato a livelli record degli ultimi nove anni. Nel mese di luglio sono state registrate 1,406 insolvenze di società personali e di capitali, il 20% in più rispetto al mese precedente e il 37% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo numero è anche del 46% superiore alla media mensile del periodo 2016-2019, antecedente la pandemia di COVID-19.

"I numeri dei fallimenti sono aumentati in modo significativo e interessano tutti i settori, ma in particolare la produzione", ha sottolineato l'IWH. Nel mese di giugno, infatti, il numero di fallimenti nell'industria era pari a 100, la media degli ultimi dodici mesi, mentre a luglio è salito a 145, un nuovo record dal gennaio 2020, quando l'IWH ha iniziato a raccogliere dati settoriali. "I Länder più colpiti sono stati Berlino, Assia e Renania Settentrionale-Vestfalia", ha aggiunto l'Istituto.

Secondo l'analisi dell'IWH, circa 10.000 posti di lavoro sono a rischio nei primi dieci percento delle imprese che hanno dichiarato fallimento a luglio. "La chiusura di grandi imprese può causare perdite di reddito e salari significative e a lungo termine per i lavoratori coinvolti", ha sottolineato l'Istituto.

Possibile breve pausa ad agosto

Per i mesi a venire, gli esperti si aspettano un quadro misto. "Ci aspettiamo un leggero calo dei numeri dei fallimenti ad agosto, seguito da un aumento a settembre", ha dichiarato Steffen Müller, a capo del dipartimento di transizione strutturale e produttività dell'IWH. Ciò significa che il numero di fallimenti rimarrà costantemente al di sopra del livello pre-pandemia.

L'economia tedesca si trova attualmente in una fase di rallentamento prolungato. Dopo una crescita del PIL dello 0,2% nel primo trimestre, la crescita è diminuita dello 0,1% nella primavera a causa della riduzione degli investimenti in macchinari e costruzioni. Molti esperti si aspettano un debole recupero nella seconda metà dell'anno, poiché molte parti dell'economia lamentano una mancanza di ordini.

L'aumento dei fallimenti delle imprese in Germania, evidenziato dallo studio dell'IWH, sta interessando vari settori, con la produzione che ne risente maggiormente. L'economia tedesca fiacca, che porta a una riduzione degli investimenti e degli ordini, ha contribuito al rallentamento prolungato.

