Posizionabile dalla parte meridionale della Germania - Insolito fenomeno spaziale: gli specialisti ipotizzano che il satellite sia superiore al meteorite

Un lampo brillante nel cielo notturno ha causato un certo trambusto in vasta area della Germania sud-occidentale e della Svizzera. Gli ufficiali dell'Ufficio federale per la protezione civile e l'aiuto in caso di disastri (BBK) hanno rapidamente posto fine alle speculazioni: la rapida e misteriosa scia di luminoso spettacolo cosmico della notte di martedì è stata attribuita a un satellite Starlink che precipitava nell'atmosfera terrestre sopra la Svizzera, diventando visibile nel sud-ovest. Questa informazione è stata fornita dal Centro di consapevolezza spaziale delle Forze armate tedesche al BBK, come confermato da un rappresentante dell'agenzia federale.

I satelliti Starlink sono il frutto dell'aerospace company di Elon Musk, SpaceX. Il loro scopo è quello di fornire accesso a internet ad alta velocità in tutto il mondo, mantenendo un'altitudine di circa 500 chilometri. Attualmente, SpaceX guida il settore con un'impressionante quantità di 5000 satelliti Starlink in orbita, con l'obiettivo di raggiungere un totale di circa 42.000. Secondo SpaceX, i satelliti Starlink caduti non rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica.

In diverse città del Baden-Württemberg, le persone hanno chiamato la polizia intorno alle 21:30, segnalando un corpo celeste infuocato. Questi rapporti sono stati ricevuti dalle stazioni di polizia di Ravensburg, Costanza e Stoccarda, secondo i loro rispettivi funzionari.

"Probabilmente resti di un satellite"

Mentre i chiamanti e il pubblico online credevano di aver assistito a una meteora, gli esperti hanno rapidamente smentito questa teoria. "Data la velocità lenta e il modo in cui si è frammentato, scommetto che si trattava di detriti di un satellite o di qualcosa di simile che rientrava nell'atmosfera", ha dichiarato Fabian Mathis, presidente della Società astronomica della regione inferiore di Zurigo, in un'intervista al quotidiano svizzero "Blick". Lo specialista spaziale Men Schmidt, di St. Gallen, in Svizzera, ha assistito personalmente all'evento. "Una spiegazione potrebbe essere che si trattasse di parti di un satellite o di un razzo", ha ipotizzato.

La minaccia crescente dei detriti spaziali rappresenta un pericolo per i viaggi spaziali

I satelliti falliti o altri detriti spaziali che scendono sotto i 600 chilometri di altitudine sono destinati a tornare sulla Terra nel giro di pochi anni, secondo la NASA. Durante la re-entry nell'atmosfera, si disintegrano solitamente. Attualmente, il nostro pianeta è orbitato da milioni di frammenti di detriti spaziali. Inoltre, ci sono oltre 12.500 satelliti in orbita intorno alla Terra, forniti dall'Agenzia spaziale europea (ESA); molti dei quali non sono più funzionanti.

Questi detriti spaziali rappresentano anche un pericolo per i viaggi spaziali. Pochi mesi fa, la stazione spaziale cinese "Tiangong" ("Palazzo celeste") è stata colpita da detriti spaziali,

