Insolito assalto aereo in Ucraina, oltre il limite di 1.900 chilometri

In the northern Russian region of Murmansk, le autorità locali stanno nuovamente esprimendo preoccupazione per una potenziale minaccia da parte dei droni ucraini. Come precauzione, lo spazio aereo verrà chiuso, ha annunciato il governatore Andrei Chibis via Telegram. La regione si trova a circa 1.900 chilometri dall'Ucraina. L'Agenzia Federale Russa per il Trasporto Aereo Rosaviatsiya ha temporaneamente sospeso i decolli e gli atterraggi negli aeroporti di Murmansk e Apatity per motivi di sicurezza. La Flotta del Nord e una base aerea utilizzata per il lancio di bombardieri strategici verso l'Ucraina si trovano nella Russia del Nord.

Il Ministero della Difesa del Regno Unito conferma l'acquisizione di razzi iraniani da parte della Russia Il Ministero della Difesa britannico ha reso noti i dettagli riguardanti i razzi iraniani apparentemente trasferiti alla Russia. Secondo queste informazioni, si tratta di missili balistici a corto raggio noti come Fath-360 o BM-120. Presentati nel 2020, questi missili possono trasportare un carico utile di 150 kg fino a 120 km e, secondo quanto riferito, colpiscono il bersaglio entro un raggio di 30 metri. Il rapporto quotidiano del Ministero della Difesa a Londra menziona che la capacità della Russia di eseguire attacchi precisi contro le strutture militari o civili ucraine vicino alla linea del fronte sarà notevolmente potenziata da questo.

La Polonia non ha ancora stanziato fondi per l'iniziativa dell'artiglieria ceca Secondo il media polacco Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora impegnato fondi per l'iniziativa dell'artiglieria ceca mirata all'acquisizione di munizioni per l'Ucraina da numerosi partner occidentali. La Germania è apparentemente a capo dei contributi finanziari. Se tutto procede come previsto, l'Ucraina dovrebbe ricevere 100.000 colpi questo mese, con l'obiettivo di raggiungere 500.000 entro la fine del 2024 e potenzialmente di più nel 2025. Secondo fonti di Praga, l'interferenza russa sul mercato sta causando problemi.

Pistorius sostiene la legittimità delle armi a lungo raggio per l'Ucraina Il ministro della Difesa tedesco Pistorius ritiene che i partner della NATO che consentono all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi potrebbe essere giustificato dal diritto internazionale. Egli sostiene che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno autonomia nella decisione sui armi che hanno fornito. Riguardo all'avvertimento del presidente Putin che la NATO sarebbe allora in guerra con il suo paese, Pistorius afferma semplicemente: "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non c'è molto altro da discutere in merito".

Zelensky accoglie il ritorno di 49 prigionieri di guerra Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il ritorno a casa di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, che era sotto assedio dalle forze russe nella primavera del 2022. Zelensky ha dichiarato: "49 ucraini sono tornati a casa", condividendo foto di soldati e ufficiali avvolti nelle bandiere ucraine. Si tratta di soldati, guardie nazionali, polizia nazionale, guardie di frontiera e civili. I primi resoconti suggeriscono che 23 dei 49 tornati sono donne. Zelensky non ha inizialmente reso noti i dettagli del loro rilascio.

Tusk respinge la serietà delle minacce di Putin Il primo ministro polacco Donald Tusk rimane impassibile di fronte alle ultime minacce del presidente russo Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio che prendono di mira la Russia. Sebbene riconosca la gravità della situazione in Ucraina e lungo il confine ucraino-russo, Tusk consiglia di non interpretare eccessivamente le ultime dichiarazioni di Putin. Le vede invece come indicative della difficile posizione delle forze russe sul fronte.

La Cina cerca una soluzione pacifica per i conflitti come l'Ucraina e la Striscia di Gaza Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, parlando a un forum sulla sicurezza internazionale a Beijing, ha sottolineato la necessità di trattative come l'unica soluzione per i conflitti come quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Li ritiene che "promuovere la pace e le trattative è l'unica via per risolvere la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese".

La Germania pianifica di aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan Il governo tedesco sta cercando di aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. In vista della visita del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan, un funzionario del governo ha dichiarato: "Benvenuti l'idea di espandere le forniture di petrolio dal Kazakistan". L'obiettivo principale è diversificare le fonti di petrolio per la raffineria PCK di Schwedt, con il petrolio in aumento dal Kazakistan come opzione potenziale. Tuttavia, il funzionario ha notato che il petrolio del Kazakistan viene trasportato in Germania attraverso i tubi russi, dando a Mosca un vantaggio. Dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, la Germania ha sospeso le importazioni di petrolio russo. La visita di Scholz si concentrerà anche sull'ottenere forniture di gas dalla regione, con il funzionario che nota: "Dobbiamo trovare gas da qualche parte e quella regione ne è ricca".

La Francia richiama l'ambasciatore iraniano per la consegna dei razzi alla Russia La Francia ha chiamato l'ambasciatore iraniano al Ministero degli Esteri francese a Parigi. Fonti diplomatiche attribuiscono questo passo all'allegata consegna di missili balistici all'Iran alla Russia. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva precedentemente confermato che la Russia aveva ricevuto missili dall'Iran, che si prevede saranno utilizzati in Ucraina a breve. Tuttavia, l'Iran ha negato queste affermazioni.

12:03 Il Pentagono minimizza il contrattacco russo a Kursk come "minore" Il Pentagono esprime indifferenza per il contrattacco russo a Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha menzionato durante una conferenza stampa del giovedì: "Abbiamo notato alcuni soldati russi che tentano un contrattacco nella zona di Kursk". L'ha definito "minore", anche se continuano a monitorare la situazione da vicino. Il ministero della Difesa russo afferma che le sue forze hanno ripreso dieci villaggi. Tuttavia, questo dettaglio rimane non confermato. L'esercito ucraino ha avviato operazioni offensive nella regione di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa, sostenendo di aver conquistato circa 100 insediamenti russi e circa 1.300 chilometri quadrati.

11:38 Nonostante i frequenti abbattimenti: gli attacchi dei droni causano danniL'aeronautica ucraina rivendica di aver abbattuto con successo 24 dei 26 droni durante le ore notturne. Nella regione di Odessa, un individuo ha riportato ferite e 20 case sono state danneggiate, mentre nella regione di Mykolayiv i detriti del drone hanno innescato un incendio in una piantagione alimentare, secondo gli organi regionali. Secondo il Ministero dell'Energia, l'infrastruttura energetica nella regione di Ivano-Frankivsk è stata colpita.

11:16 Shoigu balla con Kim a PyongyangIl segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Secondo il Consiglio di sicurezza russo, gli incontri si sono svolti in un'atmosfera unica di fiducia e cameratismo. L'incontro dovrebbe contribuire in modo significativo all'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e dal presidente russo Vladimir Putin a giugno. Secondo Putin, il patto prevede "assistenza reciproca in caso di aggressione contro una delle parti firmatarie". L'Occidente accusa Mosca di utilizzare razzi e granate nordcoreane in Ucraina. Per intensificare l'offensiva in Ucraina, la Russia starebbe cercando munizioni aggiuntive da paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Volodin afferma che la NATO combatte il nostro paeseIl presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, sostiene che la NATO è ufficialmente impegnata nei combattimenti in Ucraina. "Stanno conducendo una guerra contro il nostro paese", ha scritto Volodin su Telegram. Secondo lui, la NATO sta aiutando l'Ucraina a scegliere le città russe per gli attacchi mirati, coordinando i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e comandando ultimately il governo a Kiev.

10:17 Munz respinge la minaccia di Putin alla NATO come inutileNell'Occidente ci sono preoccupazioni che l'abilitazione dell'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe portare a un'escalation. Proprio questa prospettiva di escalation è ciò che il presidente russo Vladimir Putin ripete. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz ha diverse ragioni per credere che non ci sia alcun fondamento nella minaccia di Putin.

09:42 Il familiare di Kolesnikova riferisce che la dissidente imprigionata è in condizioni criticheLa leader dell'opposizione bielorussa imprigionata Maria Kolesnikova è in condizioni critiche, secondo quanto riferito da un familiare. Kolesnikova è stata detenuta in condizioni disumane per quattro anni, pesando ora solo 45 chilogrammi e alta 1,75 metri, ha detto Tatyana Khomitsa, citando informazioni da ex detenuti. "Credo che questo segni un punto di svolta, poiché nessuno può sopravvivere a lungo in tali condizioni". Accusa le autorità di sottoporre sua sorella a torture psicologiche e fisiche. Il Ministero degli Interni bielorusso non risponde alle domande sulla condizione di detenzione di Kolesnikova. La 42enne è diventata un simbolo di resistenza dalle proteste contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020 e sta scontando una condanna a 11 anni per aver presuntamente pianificato un colpo di stato.

Germania e Lituania finalizzano gli accordi per il dispiegamento di una brigata pronta al combattimento

La Germania e la Lituania hanno raggiunto un accordo per il dispiegamento di una brigata pronta al combattimento in Lituania, un paese baltico affiliato alla NATO. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino. Secondo il ministero della Difesa, l'accordo integra i termini di impegno della NATO e chiarisce lo status giuridico dei soldati e del personale civile tedesco in Lituania, garantendo così la protezione giuridica. Regola i diritti di residenza, le tasse, il sistema scolastico, la vigilanza sulla salute pubblica, il traffico stradale e la sicurezza pubblica. Stabilisce il quadro giuridico per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027. Scopri i dettagli qui.

08:56 La Russia espelle i diplomatici britannici

La Russia espelle sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. L'agenzia di intelligence FSB afferma di avere prove che il Foreign Office britannico sta orchestrando l'escalation politica e militare. L'obiettivo dell'agenzia, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, è quello di far subire alla Russia una sconfitta strategica nel conflitto contro l'Ucraina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS. Il Foreign Office britannico respinge le accuse come "totalmente infondate". La rappresaglia della Russia segue le misure adottate dalla Gran Bretagna in risposta alle attività sponsorizzate dallo stato russo in Europa e nel Regno Unito, secondo un comunicato della BBC.

08:31 Putin avverte l'Occidente sui missili a lungo raggio

Il presidente ucraino Zelenskyy ha ripetutamente richiesto l'uso di missili a lungo raggio contro gli obiettivi militari russi. Attualmente, gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno discutendo questa possibilità in collaborazione. Il presidente russo Putin risponde prontamente all'Occidente.

08:03 La Russia propone di collaborare sulle armi occidentali

La Russia propone di scambiare conoscenze sulle armi occidentali con i suoi alleati. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha menzionato a una conferenza sulla sicurezza in Cina, secondo l'agenzia di stampa russa RIA, che la Russia è disposta a condividere le sue esperienze nel contrastare diverse armi occidentali. I conflitti hanno portato a sviluppi nella guerra moderna e le armi russe sono in grado di contrastare le armi occidentali.

Il servizio di sicurezza ucraino annuncia gli arresti: gli uomini appiccano il fuoco ai veicoli a Kyiv su ordine dell'agenzia russa

Cinque individui sono stati arrestati per aver appiccato il fuoco a cinque veicoli militari a Kyiv, secondo il servizio di sicurezza ucraino. I sospetti avrebbero eseguito queste azioni su istruzioni di un'agenzia di intelligence russa. Hanno anche distribuito volantini per screditare l'esercito. Gli uomini, provenienti da diverse regioni ucraine, erano giunti nella capitale in cerca di lavoro. Avrebbero ricevuto contatti da agenti russi attraverso Telegram, offrendo loro denaro facile in cambio dei loro servizi. Tuttavia, nonostante avessero registrato le loro attività sui loro telefoni, il compenso promesso non è mai arrivato.

Rabbino Capo Ucraino in lutto per il figlio adottivo ucciso nel conflitto

Il rabbino capo ucraino Moshe Asman è in lutto per la perdita del figlio adottivo, Anton Samborskij, nella conflitto in corso. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv il giovedì per onorare il 32enne, che è stato dato per disperso alla fine di luglio. La conferma della sua morte è arrivata dopo settimane di incertezza. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, come ha condiviso il rabbino Asman sui social media. Samborskij era stato adottato da Asman quando aveva 10 anni ed era un orfano e i due avevano parlato l'ultima volta il 17 luglio.

Giappone segnala incontro con aerei da combattimento russi

L'esercito giapponese ha inviato aerei da combattimento il giovedì in risposta a due aerei russi che si sono avvicinati al paese. Gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese, secondo il Ministero della Difesa. Gli aerei Tu-142 sono stati osservati volare verso la regione meridionale di Okinawa dall'alba al tramonto. "Abbiamo mobilitato gli aerei da combattimento dell'Air Self-Defense Force su base d'emergenza", ha dichiarato il ministero. Gli aerei russi sono poi tornati alla loro rotta originale, attraversando anche le contese Curili. L'incidente si è verificato solo pochi giorni dopo che navi da guerra russe e cinesi hanno lanciato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone.

La Russia accusa gli Stati Uniti di perseguire una politica di contenimento

Il vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha criticato la politica estera degli Stati Uniti in una conferenza sulla sicurezza in Cina, dichiarando che gli Stati Uniti stanno perseguendo una politica di contenimento contro la Russia e la Cina. Fomin ha dichiarato che Mosca e Pechino stanno promuovendo un ordine mondiale multipolare e giusto basato sull'uguaglianza e il rispetto reciproco, a differenza del comportamento aggressivo dell'Occidente nella regione.

L'Ucraina denuncia un attacco aereo su una nave civile

La marina ucraina ha recentemente rivelato dettagli su un sospetto attacco aereo russo su una nave civile nel Mar Nero. Un bombardiere Tu-22 è stato ritenuto responsabile del lancio di un missile anti-nave Ch-22 contro la nave, che si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine. La nave, registrata sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis, stava trasportando un carico di grano dal porto meridionale ucraino di Chornomorsk all'Egitto. Le fonti della BBC hanno riferito che la nave si trovava effettivamente nella zona economica esclusiva della Romania. Hanno anche sostenuto che è stato utilizzato un missile Ch-31, che ha una potenza esplosiva significativamente ridotta rispetto ai missili Ch-22 progettati pertargettare le portaerei.

Morto un soldato moldavo alla linea di demarcazione

In circostanze misteriose, un soldato moldavo è morto mentre prestava servizio al confine con la regione separatista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha riferito che il soldato è stato ucciso accidentalmente dalla sua arma mentre prestava servizio. L'incidente è attualmente sotto indagine da parte della polizia locale e delle squadre forensi. La regione ha visto una presenza limitata di soldati moldavi, soldati separatisti e truppe russe lungo la linea di divisione, da quando un conflitto è scoppiato nel 1992 a seguito del disfacimento dell'Unione Sovietica.

Starmer nega l'involvementi russi nel conflitto ucraino

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha respinto la rivendicazione del Presidente Putin secondo cui la fornitura di armi avanzate all'Ucraina da parte dei paesi occidentali costituisce l'involvementi della NATO nel conflitto in corso. Starmer ha sostenuto che l'Ucraina ha il diritto alla difesa, una posizione appoggiata a pieno titolo dal Regno Unito. Tuttavia, ha assicurato che il Regno Unito non intende provocare un conflitto con la Russia, sottolineando che la Gran Bretagna non sta cercando aggressivamente di coinvolgere la Russia in una guerra.

Taylor si aspetta un sostegno più aggressivo degli Stati Uniti per l'Ucraina

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che se eletta, la candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris fornirebbe un sostegno più attivo all'Ucraina rispetto all'attuale Presidente Biden. Ha sottolineato che Harris ha già dimostrato una posizione più forte in alcuni settori, come i HIMARS e i caccia F-16. Tuttavia, Taylor ha notato che Biden è stato più cauto nel permettere all'Ucraina di intraprendere operazioni in profondità nel territorio russo. Si aspetta un approccio più proattivo da parte di Harris, probabilmente a causa di un possibile cambiamento nel team di politica estera della Casa Bianca.

Zelensky ringrazia l'Estonia per l'aiuto militare

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto l'aiuto militare dell'Estonia in un recente discorso, esprimendo la sua gratitudine per il costante sostegno del paese. L'Estonia ha donato una vasta gamma di attrezzature e forniture militari, tra cui mortai montati su veicoli, droni e sensori tattici, per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina. L'aiuto è visto come un passo cruciale per rafforzare la capacità dell'Ucraina di contrastare l'aggressione russa nella regione.

Il leader ucraino Zelensky accoglie il Presidente dell'Estonia, ringrazia per l'aiuto

Il leader dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, accoglie il Presidente dell'Estonia Alar Karis a Kyiv, esprimendo la sua gratitudine per l'aiuto militare del paese. L'Estonia, membro dell'UE e della NATO del Baltico, ha concordato di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze della difesa dell'Ucraina. I colloqui hanno anche riguardato la ricostruzione del paese e le aspirazioni all'UE. Inoltre, il Primo Ministro della Lettonia, Evika Siliņa, ha promesso ulteriore aiuto durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND non è tenuto a rivelare la valutazione sull'Ucraina a un giornalista

Il Servizio di Intelligence Federale Tedesco (BND) non è obbligato a informare un giornalista se ha valutato una vittoria militare per l'Ucraina come difficile o impossibile in conversazioni private. La corte tedesca ha stabilito che né il media coinvolto in tali conversazioni né la valutazione devono essere rivelati al momento. Tuttavia, il BND deve divulgare il numero di conversazioni confidenziali sullo sfondo riguardanti la situazione militare ucraina quest'anno. Il giornalista, un redattore di un quotidiano, ha presentato la richiesta di ingiunzione dopo un articolo di giornale di maggio che affermava che il BND stava intenzionalmente diffondendo una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per manipolare l'opinione pubblica.

22:06 Coalizione Trafico Verde Sostiene Armi a Lunga Portata Contro la RussiaI politici della coalizione semaforo tedesco sostengono il permesso per l'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth afferma che attaccare i bersagli militari in Russia con missili occidentali a lungo raggio è appropriato e in linea con il diritto internazionale. Roth suggerisce potenziali bersagli in Russia per le armi a lungo raggio, come gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi di lancio, affermando che questi luoghi sono responsabili degli attacchi contro i civili ucraini. Il permesso di utilizzare armi per colpire gli aeroporti militari russi come ATACMS e Storm Shadow è stato atteso da tempo, secondo il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber. Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea che la Russia sta terrorizzando la popolazione civile ucraina con attacchi quotidiani di missili contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico. Creare una zona cuscinetto in cui le forze ucraine possono proteggere i civili richiede l'uso di armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute il Piano di Trump per l'UcrainaIl candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance suggerisce che il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra russa potrebbe includere la creazione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Vance, in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, spiega che Trump potrebbe aiutare a portare la Russia, l'Ucraina e l'Europa al tavolo delle trattative per discutere una possibile soluzione pacifica. "Penso che possa raggiungere un accordo molto rapidamente", dice Vance, menzionando la precedente simpatia di Trump per il presidente russo Vladimir Putin e la sua critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. Trump afferma di poter concludere la guerra in 24 ore se eletto, ma non fornisce dettagli specifici.

21:03 Fascisti Russi Marciando a San PietroburgoI nazionalisti e i fascisti russi, invocando una autorità superiore, marciano per le strade di San Pietroburgo, gridando "Siamo russi. Dio è con noi" e "Avanti, russi!". L'occasione per la marcia è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, un eroe nazionale e santo nella Chiesa ortodossa.

20:28 Il Propagandista Russo Chiede l'Expansione verso l'AtlanticoIl popolare conduttore televisivo e propagandista russo Vladimir Solovyov afferma che la Russia non dovrebbe limitarsi a conquistare l'Ucraina, ma dovrebbe aspirare a estendere il suo territorio all'Europa, con Berlino, Lisbona, Madrid e Parigi come possibili destinazioni. Solovyov giustifica la sua richiesta affermando che la Russia dovrebbe fare uso dei suoi fratelli bielorussi o rivolgersi alla Cina.

20:01 I Volontari Britannici si Preparano per l'Inverno in UcrainaIn diverse case ucraine che finora sono sopravvissute ai bombardamenti, le finestre sono assenti, creando un problema urgente prima dell'arrivo dell'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" sta affrontando il problema viaggiando nelle zone di conflitto e installando finestre temporanee.

