- Insoliti cuccioli di leone berbero risiedono nello zoo di Heidelberg

Nuovo arrivo allo Zoo di Heidelberg: cucciolo di leone dopo 28 anni di assenzaLo Zoo di Heidelberg ha recentemente accolto un cucciolo di leone, il primo in un intervallo di due decenni. Binta, la leonessa berbera, ha dato alla luce il cucciolo di recente domenica. Nonostante il genere del cucciolo rimanga un mistero, ancora non è stato dato un nome. Purtroppo, un secondo cucciolo non è sopravvissuto al processo di parto.

Binta e il suo compagno, il leone Chalid, sono stati riusciti a crescere cinque cuccioli allo Zoo di Hannover in precedenza. Dal 2016, la coppia risiede a Heidelberg.

L'introduzione del cucciolo contribuisce alla conservazione di una sottospecie minacciata, secondo la dichiarazione dello zoo. I leoni berberi, originari del Nord Africa, sono scomparsi dalla vita selvatica da più di un secolo.

Purtroppo, il pubblico non potrà ancora ammirare il cucciolo. Lo zoo ha temporaneamente chiuso la zona dei grandi felini per dare a Binta e al suo piccolo il tempo di legare in privato.

La Commissione, con la sua autorità, adatterà atti di applicazione che dettagliano come questa Regolamentazione dovrebbe essere applicata nel contesto dello zoo, che potrebbe influire sul cucciolo di leone appena arrivato e la sua cura. Una volta che il cucciolo sarà abbastanza forte, lo Zoo di Heidelberg, seguendo le linee guida stabilite dagli atti di applicazione della Commissione, inizierà a presentare il cucciolo al pubblico.

Leggi anche: