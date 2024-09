Insoliti attacchi aerei ucraini a oltre 1.900 chilometri oltre il confine

Nel nord della regione russa di Murmansk, le autorità mettono in guardia una volta di più su una potenziale minaccia dai droni ucraini. Come precauzione, lo spazio aereo verrà chiuso, ha rivelato il governatore Andrei Chibis su Telegram. La regione si trova a circa 1.900 chilometri dall'Ucraina. L'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo Rosaviatsiya ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni di volo negli aeroporti di Murmansk e Apatity a causa di preoccupazioni per la sicurezza. La Flotta del Nord e una base aerea che funge da punto di partenza per bombardieri strategici diretti verso l'Ucraina sono stanziate nel nord della Russia.

15:22 Londra rivela informazioni - La Russia ora ha questi missili iranianiIl Ministero della Difesa britannico ha rivelato informazioni sui presunti missili iraniani che sono stati forniti alla Russia. Si tratta di missili balistici a corto raggio noti come Fath-360 o BM-120. Sono stati presentati per la prima volta nel 2020 e hanno la capacità di trasportare una testata di 150 kg per circa 120 km, colpendo il bersaglio con un'accuratezza stimata di 30 metri. Secondo il rapporto quotidiano di intelligence del Ministero della Difesa britannico, la precisione dei colpi della Russia contro le forze militari o le infrastrutture civili ucraine vicino al fronte sarà migliorata grazie a questa capacità.**

14:45 L'iniziativa dell'artiglieria ceca ancora senza fondi dalla PoloniaIl quotidiano polacco Gazeta Wyborcza riferisce che la Polonia non ha ancora fornito alcun sostegno finanziario all'iniziativa dell'artiglieria ceca, che mira ad ottenere munizioni per l'Ucraina da diversi partner occidentali. La Germania è descritta come il più grande e veloce contributore. Se tutto procederà come previsto, l'Ucraina riceverà 100.000 proiettili questo mese, con l'obiettivo di 500.000 entro la fine del 2024 e ancora di più nel 2025. I problemi sul mercato causati dalle attività della Russia sono segnalati dai media di Praga.**

14:20 Pistorius sostiene la giustificazione legale per l'approvazione delle armi a lungo raggio per l'UcrainaIl ministro della Difesa tedesco Pistorius ritiene che sarebbe legalmente giustificabile per l'Ucraina ottenere l'approvazione dai partner della NATO per utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi secondo il diritto internazionale. Affermando che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno il diritto di prendere decisioni riguardo alle armi che hanno fornito, in risposta alle minacce del presidente Putin secondo cui la NATO sarebbe in guerra con la Russia se avesse consentito all'Ucraina di attaccare il territorio russo con i razzi a lungo raggio prodotti in Ucraina, Pistorius dice: "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non c'è molto altro da dire al riguardo."**

13:57 Zelensky annuncia il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla RussiaIl presidente ucraino Zelensky ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, che era sotto assedio russo nella primavera del 2022. "49 ucraini sono finalmente tornati a casa", ha dichiarato il presidente, pubblicando foto di soldati e civili avvolti nelle bandiere ucraine. Secondo Zelensky, sono membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. I media ucraini suggeriscono che 23 dei 49 tornati siano donne. Zelensky non ha inizialmente rivelato se il loro ritorno fosse il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.**

13:46 Tusk su minacce di Putin: "Non le sopravvalutate"Il primo ministro polacco Donald Tusk non si preoccupa delle recenti minacce di Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio che potrebbero colpire la Russia. Mentre la situazione in Ucraina e il confine ucraino-russo dovrebbero essere presi sul serio, Tusk consiglia: "Non sopravvalutate le ultime dichiarazioni del presidente Putin". Queste dichiarazioni riflettono semplicemente le sfide che l'esercito russo sta affrontando sul fronte, secondo Tusk.**

13:21 Pechino chiama al dialogo per risolvere la crisi ucrainaIl ministro della Difesa cinese Li Shangfu, parlando a un forum sulla sicurezza globale a Pechino, promuove il "dialogo" come l'unica soluzione ai conflitti come quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Li dice: "Promuovere la pace e il dialogo tra le parti è l'unico modo per risolvere le crisi in Ucraina e nel conflitto israeliano-palestinese."**

12:58 Il petrolio e il gas svolgono ruoli importanti nel viaggio di Scholz in Asia centraleIl governo tedesco sta cercando di aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. Un funzionario del governo afferma: "Benvenuti i potenziali aumenti delle forniture di petrolio dal Kazakistan" in vista dei prossimi viaggi del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan. L'obiettivo è fornire opzioni di approvvigionamento multiple per la raffineria PCK di Schwedt, con una di queste opzioni che è più petrolio dal Kazakistan. Tuttavia, sono necessarie opzioni aggiuntive, poiché il petrolio del Kazakistan scorre attraverso i tubi russi per arrivare in Germania, dando a Mosca un vantaggio. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, la Germania ha bandito le importazioni di petrolio russo. Il viaggio di Scholz si concentrerà anche sulle forniture di gas dall'Asia centrale. Il funzionario nota che i bandi per le nuove centrali elettriche a gas richiedono fonti di gas alternative, che l'Asia centrale può fornire.**

12:26 La Francia richiama l'ambasciatore iraniano per le consegne di missiliLa Francia ha richiamato l'ambasciatore iraniano al Ministero degli Esteri francese a Parigi. Le fonti diplomatiche attribuiscono questo gesto alla presunta consegna di missili balistici alla Russia. In precedenza, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha affermato che la Russia ha ricevuto missili dall'Iran, che sono attesi per essere dispiegati in Ucraina nelle prossime settimane. L'Iran nega questa affermazione.**

12:03 Il Pentagono ignora l'offensiva russa a KurskIl Pentagono mostra indifferenza verso l'offensiva russa nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder commenta: "Abbiamo osservato unità russe che apparentemente eseguono qualche tipo di controffensiva nella zona di Kursk... La categorizzerei come insignificante per ora, ma stiamo comunque monitorando la situazione da vicino". Il ministero della Difesa russo afferma che le sue truppe hanno ripreso il controllo di dieci villaggi. Questa affermazione deve ancora essere confermata. L'offensiva è stata avviata dalle forze ucraine nell'area di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa, rivendicando il controllo su circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati.

11:38 Dopo numerosi abbattimenti: attacchi di droni causano danniLa forza aerea ucraina riferisce di aver abbattuto 24 dei 26 droni la scorsa notte. Nella regione di Odessa, un individuo ha riportato ferite e 20 case sono state danneggiate, mentre nella regione di Mykolayiv i detriti del drone hanno appiccato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari, secondo le autorità locali. Il ministero dell'Energia riferisce danni all'infrastruttura energetica nella regione di Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu incontra Kim a PyongyangIl segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu si incontra con il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L'incontro si è svolto in un'atmosfera di "eccezionale fiducia e amicizia", secondo il comunicato del Consiglio di sicurezza russo. I colloqui contribuiranno significativamente all'esecuzione del patto di difesa firmato da Kim e dal presidente russo Vladimir Putin a giugno. Secondo Putin, il patto prevede "aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti contraenti". L'Occidente sospetta che Mosca stia utilizzando missili e munizioni nordcoreane in Ucraina. Per sostenere la sua offensiva in Ucraina, la Russia si sta rivolgendo a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord per procurarsi munizioni aggiuntive.

10:46 Presidente della Duma: NATO sta combattendo contro il nostro paeseIl presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, accusa la NATO di essere coinvolta nel conflitto in Ucraina. "Stanno combattendo contro il nostro paese", scrive Volodin su Telegram. Secondo lui, la NATO sta aiutando l'Ucraina a scegliere le città russe per gli attacchi, dirige le operazioni militari con l'esercito ucraino e, in sostanza, impartisce ordini al governo ucraino.

10:17 Munz su minaccia di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin non arriva nemmeno alle trasmissioni mattutine"Nell'Occidente ci sono preoccupazioni che consentire all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe innescare un'escalation. Proprio questo è ciò che il presidente russo Vladimir Putin minaccia nuovamente. Rainer Munz, corrispondente di ntv, vede diverse ragioni per cui le minacce di Putin hanno poco peso.

09:42 La famiglia: l'oppositore incarcerato di Belarus in condizioni criticheL'oppositore belarus Maria Kolesnikova è in condizioni critiche, afferma sua sorella. Da quattro anni è detenuta in condizioni disumane e ora pesa solo 45 kg per un'altezza di 1,75 metri, afferma Tatyana Khomitsa citando informazioni da ex prigionieri. "Credo che questo sia un punto critico, poiché nessuno può sopravvivere a lungo in queste condizioni". Elle sostiene che le autorità hanno torturato psicologicamente e fisicamente sua sorella. Il ministero dell'Interno di Belarus non risponde a una richiesta di informazioni sulle condizioni di detenzione di Kolesnikova. La 42enne, diventata un simbolo di resistenza dalle proteste contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020, sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il colpo di stato.

Germania e Lituania finalizzano gli accordi per il dispiegamento di una brigata combattente

La Germania e la Lituania hanno concordato i dettagli per il dispiegamento di una brigata combattente nella nazione NATO del Baltico. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino. Il ministero della Difesa afferma che l'accordo integra l'Accordo di Status di Forze NATO, chiarendo lo status giuridico dei soldati e del personale civile tedesco in Lituania. Questo movimento dovrebbe stabilire la certezza giuridica. L'accordo copre questioni come i diritti di residenza, il diritto fiscale, il sistema scolastico, la sorveglianza sanitaria pubblica, il traffico stradale e la sicurezza pubblica. Ad esempio, stabilisce le basi per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027.

08:56 La Russia espelle i diplomatici britanniciLa Russia espelle sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. L'agenzia di intelligence FSB afferma di essere in possesso di documenti che provano che il Foreign Office di Londra orchestra l'escalation politica e militare. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che l'ambasciata britannica sta intenzionalmente ferendo il popolo russo, secondo l'agenzia di stampa TASS. Il Foreign Office britannico respinge le accuse come "infondate". L'espulsione della Russia è una rappresaglia per le misure britanniche adottate in risposta alle attività statali russe in Europa e nel Regno Unito, secondo una dichiarazione citata dalla BBC.

08:31 Putin avverte contro l'uso della NATO di armi a lungo raggioIl presidente ucraino Zelensky ha a lungo sostenuto l'uso di missili a lungo raggio contro gli obiettivi militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora valutando questa opzione insieme. Il presidente russo Putin non ha esitato a rispondere, lanciando un avvertimento all'Occidente.

07:34 Servizio di Sicurezza dell'Ucraina Annuncia Arresti: Individui Hanno Condotto Attacchi di Incendio a Kyiv per Conto della Russia

Cinque individui sono stati arrestati per aver orchestrato attacchi di incendio a Kyiv per conto di un'agenzia di intelligence russa, secondo il servizio di sicurezza dell'Ucraina. Gli individui sono accusati di aver dato fuoco a cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. Secondo il servizio di sicurezza, gli individui sono arrivati nella capitale da diverse regioni ucraine in cerca di lavoro e sono stati contattati da agenti russi tramite Telegram in cerca di denaro facile. Hanno registrato le loro attività sui loro telefoni per ricevere il pagamento promesso, ma non l'hanno mai ricevuto.

07:05 Capo Rabbino dell'Ucraina Piange la Perdita del Figlio Adottivo Ucciso nel Conflitto

Il Capo Rabbino dell'Ucraina, Moshe Asman, piange la perdita del figlio adottivo, Anton Samborskij, ucciso durante l'invasione russa. Funerali e commemorazioni sono stati organizzati a Kyiv per onorare il 32enne, scomparso alla fine di luglio e il cui decesso è stato confermato dopo settimane di incertezza. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, ha scritto Rabbi Asman sui social media. L'aveva adottato quando aveva 10 anni. Hanno parlato l'ultima volta il 17 luglio.

06:29 Giappone Fornisce Dettagli sull'Incontro con i Caccia Russi

La forza aerea giapponese ha dispiegato aerei da caccia giovedì dopo due aerei russi che hanno sorvolato il Paese. I velivoli russi non hanno violato lo spazio aereo giapponese, ha riferito il ministero della Difesa. I Tu-142 hanno attraversato il mare verso la regione meridionale di Okinawa dalla mattina al pomeriggio, ha detto il ministero. È stata avviata una risposta d'emergenza "mobilitando aerei da caccia della Forza di Autodifesa Aerea", ha aggiunto il ministero. I velivoli russi hanno poi lasciato il volo a nord, attraversando anche le Curili, un'area contesa tra Giappone e Russia. In precedenza questa settimana, navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone. Queste esercitazioni fanno parte di un'ampia operazione navale. Gli aerei militari russi hanno circondato il Giappone nel 2019.

06:07 Mosca: Gli Stati Uniti Attuano una Politica di Contenimento contro la Russia e la Cina

Il vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato a una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro la Russia e la Cina. L'agenzia di stampa russa Tass ha riportato questo. Fomin ha informato l'agenzia che Mosca e Pechino sostengono l'istituzione di un ordine mondiale giusto, multipolare e basato sull'uguaglianza e il rispetto reciproco, mentre l'Occidente si prepara a conflitti in Asia attraverso la creazione di nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

05:27 Ucraina: Navio Merci Civile Colpito da Missile Antinave

La Marina ucraina ha fornito ulteriori informazioni su un presunto attacco aereo russo a un nave merci civile nel Mar Nero. Ha dichiarato che un bombardiere Tu-22 potrebbe aver lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave, che si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine. La nave, che portava la bandiera dell'isola caraibica di Saint Kitts e Nevis, stava trasportando grano dal porto meridionale ucraino di Chornomorsk all'Egitto. Un articolo del BBC ha indicato che la nave si trovava all'interno della zona economica esclusiva della Romania e che un missile Ch-31, utilizzato per la soppressione radar, è stato utilizzato invece. Questo missile ha una potenza esplosiva significativamente inferiore rispetto ai missili Ch-22 progettati per combattere portaerei.

03:19 Incidente alla Linea di Demarcazione: Soldato Moldavo Morto

Un soldato moldavo è morto in circostanze sconosciute mentre prestava servizio alla linea di demarcazione con la regione separatista di Transnistria. Secondo il ministero della Difesa della Repubblica di Moldova, il soldato è stato ferito mortalmente da un colpo della sua propria arma mentre eseguiva i suoi compiti. Le autorità e gli esperti forensi stanno attualmente indagando sull'incidente. Soldati della Moldova e della separatista Transnistria, insieme alle truppe russe, sono stati dispiegati lungo la linea di divisione tra le due fazioni sin dal conflitto del 1992, seguito al crollo dell'Unione Sovietica. La Moldova ha promesso di reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti lungo la linea di divisione sono piuttosto rari.

02:18 Primo Ministro Britannico: "Non Stiamo Cercando di Provocare un Conflitto con la Russia"

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer respinge l'affermazione del Presidente Putin secondo cui la fornitura dell'Occidente di armi a lungo raggio per colpire profondamente nel territorio russo rappresenta l'ingresso della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", afferma Starmer. Il Regno Unito sostiene pienamente questo diritto e offre opportunità di addestramento in questo contesto. "Tuttavia, non stiamo cercando un conflitto con la Russia - questo non è il nostro obiettivo", ha sottolineato il Primo Ministro britannico. Leggi oltre qui.

01:09 Ex Ambasciatore USA: Harris Sosterrebbe l'Ucraina in Modo Più Deciso

L'ex ambasciatore statunitense a Kyiv, William B. Taylor, ritiene che se eletta, la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris offrirebbe un sostegno più robusto all'Ucraina rispetto all'amministrazione attuale, Biden. Ha dimostrato questo in diversi ambiti, ha dichiarato Taylor a un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato più lento in alcune decisioni, come quelle riguardanti i sistemi HIMARS, gli Abrams e i caccia F-16. È anche cauto nel decidere di autorizzare l'Ucraina a colpire profondamente nel territorio russo. Taylor si aspetta un approccio più deciso da parte di Harris, anche perché è probabile che introduca un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

23:19 BND Non Necessario Rivelare Valutazione Ucraina a GiornalistaIl Servizio Federale di Intelligence Tedesco (BND) non è obbligato a rivelare se ha valutato una vittoria militare ucraina come difficile o impossibile in discussioni private. Non deve essere rivelato neanche il media coinvolto in queste discussioni, secondo una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. La richiesta del giornalista di un'ordinanza cautelare è stata respinta in gran parte. Tuttavia, il BND deve rivelare il numero di discussioni individuali riservate sulla situazione militare ucraina per quest'anno. La corte ha preso questa decisione in risposta a un articolo di giornale di maggio che suggeriva che il BND stava deliberatamente fornendo una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Politici della Coalizione Sosteranno l'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la RussiaI politici della coalizione tedesca sostengono l'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina contro i bersagli militari russi. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth afferma che è legittimo e conforme al diritto internazionale attaccare i bersagli militari russi con missili occidentali a lungo raggio. Roth suggerisce come possibili bersagli per le armi a lungo raggio gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi di lancio, utilizzate per attaccare i civili ucraini. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber, sottolinea che l'autorizzazione per colpire gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è stata concessa troppo tardi. Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea che la Russia sta terrorizzando quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici contro gli ospedali, gli edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico. Per proteggere la popolazione civile ucraina, l'esercito dovrebbe essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Commenta i Piani di Trump per l'UcrainaIl candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance propone che il piano di Donald Trump per risolvere il conflitto russo potrebbe prevedere l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Vance, in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, suggerisce che Trump potrebbe portare a tavola i tedeschi, gli ucraini e gli europei per esplorare una soluzione pacifica. "Penso che potrebbe concludere un accordo molto rapidamente", spiega Vance. Trump è noto per le sue vedute simpatiche nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e per la sua posizione critica sull'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma anche di poter porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, sebbene non fornisca dettagli specifici.

21:03 Fascisti Russi Marciando a San PietroburgoI nazionalisti e i fascisti russi marciano per le strade di San Pietroburgo, gridando "Siamo russi. Dio è con noi". Gridano anche "Avanti, russi!". La marcia commemora l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, un celebrato eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Propaganda Russa: "L'Atlantico è il Barriera Ideale"Il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov suggerisce che la Russia dovrebbe mirare a una maggiore espansione territoriale, preferibilmente raggiungendo l'Oceano Atlantico. Suggerisce che Berlino, Lisbona, Madrid e Parigi sarebbero posizioni ideali per le truppe russe, e che Bielorussia e Cina potrebbero anche essere alleati.

qui.20:01 Volontari Britannici si Preparano per l'InvernoMolte case ucraine sono state danneggiate dagli attacchi, in particolare l'assenza di finestre, che è particolarmente difficile durante i mesi invernali. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" si reca nelle zone di conflitto per installare finestre temporanee.

Data l'escalation delle tensioni nella regione, sono cresciute anche le preoccupazioni per una possibile guerra cibernetica. Gli esperti di cybersecurity russi hanno avvertito di possibili attacchi digitali dalle fonti ucraine, aggiungendo un altro strato di complessità al conflitto in corso.

Data l'aumentata utilizzazione della tecnologia nella guerra moderna, la possibilità di una guerra cibernetica non può essere trascurata. Il governo russo ha preso misure per rafforzare le sue difese cibernetiche e ha esortato le aziende private a fare lo stesso, sottolineando la necessità di proteggere l'infrastruttura critica dagli attacchi digitali.

