- Insolita presenza di pan di zenzero e congetture che avvengono a temperature di 30 gradi.

È torrido in Germania. Numerosi luoghi stanno registrando temperature di 30 gradi e oltre. Mancano quasi quattro mesi a Natale, ma la stagione delle festività sembra già a portata di mano. Pandoro e spekuloos sono ora facilmente disponibili nei magazzini di alcuni negozi.

Questo tema è divisivo tra i clienti. Due terzi si oppongono alle vendite anticipate di agosto, come rivelato da un sondaggio YouGov finanziato dall'Agenzia tedesca di stampa. Allo stesso modo, molti acquirenti acquistano solo leccornie natalizie come pandoro o biscotti nei supermercati a novembre o dicembre, con il 14% che li acquista a ottobre. In modo notevole, solo il 10% li acquista in anticipo, con solo il 3% che li acquista ad agosto. La domanda sul perché i prodotti siano disponibili così presto ha lasciato perplessi i clienti per anni.

Afferma l'esperto di commercio al dettaglio Andreas Kaapke dell'Università di applicazione duale di Baden-Württemberg a Stoccarda (DHBW), "l'offerta crea la propria domanda". I negozianti non metterebbero in vendita questi beni se non fossero redditizi. Tuttavia, i dati del mercato di ricerca NIQ indicano vendite minime di leccornie natalizie ad agosto negli ultimi tre anni. Il picco delle vendite si verifica invece a settembre.

"Ai consumatori piace"

Conferma Philipp Hennerkes, direttore generale dell'Associazione federale del commercio alimentare tedesco, "c'è un aumento di interesse per questi prodotti man mano che la stagione delle festività si avvicina". Il divario tra l'opinione pubblica e il comportamento di acquisto effettivo è significativo in alcuni settori. Hennerkes respinge l'idea che questi prodotti siano in stock sempre prima.

"Il periodo non è cambiato negli ultimi 25 anni", afferma il portavoce di Rewe Andreas Krämer. Spekuloos, printen, pandoro e stollen arrivano sugli scaffali a fine agosto. Pochi settimane dopo, seguono i biscotti di Natale, le praline e i calendari dell'Avvento. Secondo Krämer, vengono vendute molte più leccornie natalizie a settembre e ottobre che a dicembre. La domanda è alta all'inizio e poi diminuisce gradualmente.

Il discount Aldi Nord aggiunge pandoro e dominosteine al magazzino a fine agosto. Kaufland fa lo stesso. "I nostri clienti anticipano il Natale tutto l'anno e vogliono gustare i biscotti anche al di fuori del periodo prenatalizio", affermano. Norma presenta addirittura la sua selezione di Natale tra la fine di agosto e la metà di agosto. "In generale, l'assortimento di Natale viene già accolto positivamente in tutta la Germania", afferma l'azienda.

I consumatori preferiscono il pandoro

Il gruppo Lambertz ha iniziato a produrre printen, pandoro e stollen già a giugno. Ogni giorno, fino a 10.000 palette partono dai suoi magazzini di produzione. In totale, vengono prodotti circa 700 milioni di dominosteine e 720 milioni di pandoro. Molti clienti si lamentano che i dolci non possano essere gustati tutto l'anno. Interessantemente, questo è già possibile nei paesi confinanti. Secondo l'azienda, il tempo gioca un ruolo importante nelle vendite. Le vendite diminuiscono se fa particolarmente caldo a ottobre e novembre.

Risponde la fabbrica del marchio Bahlsen alla domanda, "non c'è differenza di sapore tra i nostri prodotti acquistati a settembre o dicembre". Per quanto riguarda le preferenze, i consumatori sono rimasti fedeli al pandoro, spekuloos e biscotti, secondo il sondaggio YouGov.

I dolci natalizi costeranno di più?

Un altro argomento dibattuto non contrasta con l'atmosfera prenatalizia. I consumatori hanno dovuto pagare prezzi più alti per diversi generi alimentari di recente. Gli ingredienti chiave dei dolci natalizi hanno registrato aumenti sostanziali. Lo zucchero è aumentato del 80% a luglio rispetto al 2020, così come la farina di frumento (+59,6%), la polvere di cacao (+42,3%) e le sbarre di cioccolato o altri prodotti a base di cioccolato (+47,3%).

I dolci natalizi costeranno di più quest'anno rispetto all'anno scorso? Le associazioni del settore citano i costi in aumento, tra cui energia e logistica, come potenziali fattori contributivi. Tuttavia, sono evasive riguardo ai possibili aumenti di prezzo. Un portavoce di Lambertz prevede prezzi esorbitanti per i dolci natalizi ricoperti di cioccolato.

Molti prodotti erano già più costosi nel 2023, secondo i dati di NIQ. I dolci stagionali hanno registrato aumenti delle vendite a causa dei prezzi più elevati, ma il volume venduto e le confezioni sono diminuite dell'8%. Nel 2022, i negozianti hanno segnalato una media di 186 confezioni vendute a settimana per punto vendita, rispetto alle 171 del 2023. In modo notevole, quasi la metà delle vendite è stata effettuata attraverso offerte speciali.

I tedeschi mostrano un'estrema consapevolezza dei prezzi durante i loro acquisti quest'anno, con il morale dei consumatori che rimane umile. Tuttavia, il direttore generale di Lebkuchen Schmidt, Jürgen Brandstetter, rimane ottimista. "Specialmente in questi tempi, le persone aspirano a un Natale gioioso".

Nonostante le temperature estive torrido, i negozi come Rewe iniziano a rifornire i dolci natalizi, come pandoro e spekuloos, già a fine agosto. Entro settembre, le vendite di questi prodotti aumentano notevolmente e, entro ottobre, i negozi come Norma hanno già presentato la loro intera selezione di Natale.

Man mano che si avvicina la stagione delle festività, i consumatori mostrano una forte preferenza per i dolci natalizi tradizionali come il pandoro e lo spekuloos. Secondo il gruppo Lambertz, producono oltre 700 milioni di pandoro e dominosteine ogni anno, con le vendite che raggiungono il picco nei mesi precedenti al Natale.

Leggi anche: