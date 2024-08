FKA twigs sfavilla sul tappeto rosso alla prima di 'The Crow' - Insolita e bizzarra espressione vista a New York

FKA Twigs (36), protagonista come Shelly Webster in "The Crow", il remake in uscita al fianco di Bill Skarsgård (33), ha attirato l'attenzione al premiere di New York con il suo abbigliamento provocante. particularità del suo look era il caratteristico copricapo, che si abbinava perfettamente al suo vestito semplice, creando un ensemble indimenticabile.

Durante l'evento, l'artista ha sfoggiato un vestito di satin nero liscio con sottili spalline spaghetti. Ha completato il suo look con un semplice bracciale di pelle marrone e una clutch nera lucida.

Conosciuta per i suoi stili di capelli insoliti, Twigs ha sfoggiato un audace taglio a zero laterale per diversi mesi, mantenendo i suoi lunghi capelli neri dietro. Per il "The Crow" premiere, ha abbinato questo intrigante hairdo con un hairpiece con tre punte aguzze rivolte verso l'alto. I suoi capelli sono stati abilmente lisciati all'indietro e sono scivolati sulla schiena, mentre il suo viso era evidenziato da un makeup dorato luminoso.

L'unicità de "The Crow"

"The Crow" arriverà nei cinema degli Stati Uniti venerdì. I remake del film originale del 1994 con il compianto Brandon Lee, che tragicamente morì durante le riprese all'età di 28 anni, questa nuova versione per il 30º anniversario si basa sul graphic novel del 1989 di James O'Barr (64).

Nel film, Twigs e Skarsgård interpretano Shelly Webster ed Eric Draven, due amanti che incontrano una morte prematura mentre i loro demoni del passato riaffiorano. Quando Eric scopre la possibilità di salvare la sua amata attraverso il sacrificio di sé stesso, intraprende un viaggio implacabile per ottenere giustizia. Egli naviga sia nel mondo dei vivi che dei morti, cercando di correggere gli errori commessi. Il film uscirà in Germania il 12 settembre.

Il hairpiece di Twigs, con le sue tre punte aguzze, ha aggiunto un tocco di mistero al suo altrimenti semplice outfit alla premiere. A causa del suo amore per l'eccentricità, spesso incorpora accessori unici nella sua scelta di abbigliamento.

