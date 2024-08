Insights gleaned from Lunden Roberts' Memoir, Being the Mother of Hunter Biden's Child in Arkansas (Insights raccolti dalle memorie di Lunden Roberts, Essere la madre del figlio di Hunter Biden in Arkansas)

Lunden Roberts, insieme ai coautori Josh Manning e Erin Brownback, ha presentato le loro prospettive nella spesso discussa storia intitolata "Fuori dalle ombre", pubblicata il martedì. La narrazione di 312 pagine racconta l'incontro di Roberts con Hunter Biden a Washington D.C., dove si è innamorata "dell'individuo più carismatico che abbia mai incontrato", nonostante la sua lotta quotidiana contro i suoi "demoni dell'addizione".

Roberts si è descritta come una "democratica tradizionale dell'Arkansas" che ha votato per Joe Biden nel 2020. Nonostante questo, ha assunto un "avvocato sostenitore di MAGA" che era "un pit bull leale" e sua moglie, che aveva avuto controversie legali con Hunter Biden.

Il libro affronta alcuni incidenti che potrebbero influenzare il processo per evasione fiscale di Hunter Biden previsto per il mese prossimo, dove Roberts è stata convocata per testimoniare.

CNN ha contattato il team legale di Hunter Biden e la Casa Bianca per un commento.

Ecco cosa dovresti sapere dal memoir profondamente personale di Roberts.

Esperienza da Vicino l'Addizione

Dopo il college, Roberts si è trasferita a D.C. per gli studi ulteriori. Tuttavia, ha ammesso di essere stata "ingenua" e "impulsiva", il che l'ha portata a una festa selvaggia dove ha incontrato Biden, che era due decenni più grande di lei.

L'ha trovato in una stanza isolata, vestito solo con i boxer, con una pipa per crack in mano. Despite la sua sorpresa iniziale, ha scritto: "In cinque minuti, ha imparato tutta la mia storia di vita, e l'unica cosa che so di lui è che sta soffrendo. Posso dire che è intelligente e ha un demone che lo tormenta."

Hanno iniziato una relazione romantica all'inizio del 2017. Roberts ammirava la sua generosità, come pagare per un uomo senza tetto e suo figlio per stare in un hotel di lusso. Tuttavia, si è anche immersa nel suo "stile di vita tossico", incontrando i suoi spacciatori, feste costanti con gli amici e vedendolo consumare "un gallone o più" di vodka Tito's quasi ogni giorno.

"La sua addizione non lascia spazio per la pace o anche il riposo basilare. Non mostra pietà", ha scritto Roberts, descrivendo Biden come "un uomo in estremo dolore, tormentato dal senso di colpa, che si automedica i suoi demoni, cerca approvazione, ma viene visto come l'ovello nero della famiglia."

Contenzioso Bitter sulla Paternità e Causa di Sostegno per i Figli

Dopo che Roberts è rimasta incinta alla fine del 2017, Biden ha mancato l'ecografia del battito cardiaco del primo figlio e poi ha dormito con una delle sue amiche, ha sostenuto. Così, è tornata a Batesville, Arkansas.

Nel libro, Roberts ha rivelato il suo piano di suicidarsi dopo il parto, concludendo che "tutti ne beneficeranno dal mio essere andata via, incluso Navy", sua figlia. Ha scritto biglietti di addio per la sua famiglia, ma ha cambiato idea dopo la nascita di Navy.

Ha presentato un'azione di paternità quando Biden ha sostenuto di non ricordare il loro incontro. (Un test del DNA, eseguito in seguito come parte del caso, ha confermato che era il padre.)

"Io non voglio che questo diventi uno scandalo. Non l'ho mai voluto", ha scritto Roberts, spiegando perché ha intentato una causa contro Hunter Biden nella primavera del 2019. "Sto sostenendo Joe nelle elezioni imminenti e non sono parte di una cospirazione per abbattere la dinastia Biden. Sarebbe solo carino se Hunter dicesse la verità e fornisse a mia figlia il padre che si merita."

Roberts ha assunto gli avvocati Clint e Jennifer Lancaster, sostenitori accaniti dell'ex presidente Donald Trump. Sono stati aggressivi e hanno ottenuto 20.000 dollari al mese di sostegno per i figli nel 2020. Tuttavia, due anni dopo, quando Biden era a corto di fondi mentre affrontava un'indagine penale federale, ha tentato di ridurre i pagamenti.

La coppia scomunicata si è scontrata in un tribunale di Batesville nel 2023. I Lancaster hanno utilizzato il "famoso laptop" di Biden e hanno chiamato un "attivista di destra infuocato" come "testimone esperto."

Durante il deposito di Biden un mese dopo, Roberts ha accettato di incontrarlo uno a uno per la prima volta in anni. Ha sostenuto che Biden si è scusato e ha parlato di "senso di colpa e rimorso", mentre Roberts mostrava le foto di Navy. Hanno riso e pianto insieme, ha scritto.

"Siamo stati d'accordo" che Biden avrebbe dovuto pagare solo 5.000 dollari al mese d'ora in poi, una cifra non precedentemente rivelata. E Biden ha promesso di stabilire una relazione con Navy, ha scritto Roberts, dicendo che era cruciale per la loro figlia avere un padre.

Come Biden è Diventato Parte della Vita di Navy

Il libro evidenzia gli episodi difficili nella giovane vita di Navy, dove, secondo sua madre, ha lottato con l'assenza di Biden e il suo ruolo complicato all'interno della famiglia Biden.

Da lontano, Roberts ha insegnato a Navy sui suoi parenti famosi a D.C., scrivendo: "Sa dell'uomo sulla TV che stiamo tifando per vincere è il suo altro nonno", riferendosi a Joe Biden.

I suoi genitori sono repubblicani e Trump ha vinto con il 77% dei voti nella sua città natale in Arkansas nel 2020. Ma Roberts ha scritto: "Non sono in alcun modo un fan di Donald Trump."

Roberts ha ottenuto un libro per bambini scritto dalla first lady Jill Biden e lo ha letto a Navy. Tuttavia, si è commossa fino alle lacrime nel vedere la dedica sulla prima pagina, che non riconosceva nessuno tranne Navy. Roberts ha trovato questo "insensibile" e ha creduto che Jill Biden "ha trascurato un bambino innocente e un membro della famiglia."

Dopo la risoluzione della controversia sul sostegno per i figli, Joe Biden ha riconosciuto pubblicamente la Navy per la prima volta, dicendo: "Jill e io siamo preoccupati solo per ciò che è meglio per tutti i nostri nipoti, inclusa Navy." Secondo la sua parola, Hunter Biden ha lavorato per rafforzare la loro relazione: la loro prima videochiamata si è svolta in autunno 2023 e ora parlano settimanalmente.

Anche in mezzo ai propri problemi legali, Roberts ha sempre trovato il tempo per le sue riunioni virtuali con Navy, che festeggia il suo sesto compleanno questo mese. Si sono collegati durante l'eclissi solare di aprile, con Batesville che cadeva nella zona di oscurità totale. Alla fine della storia, Roberts ha elogiato Biden per la sua dedizione nel "superare le aspettative per far sentire Navy amata dal suo padre".

Nota dell'editore: Se tu o qualcuno che conosci sta attraversando un momento difficile, contatta il numero verde nazionale: 1-800-273-TALK.

