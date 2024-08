- # Insieme sul tappeto rosso #

Reese Witherspoon (48 anni) ha partecipato alla prima di "Blink Twice", il debutto alla regia della collega Zoé Kravitz (35 anni), conosciuta per "Big Little Lies", accompagnata da un volto familiare: suo figlio Deacon Phillippe (20 anni). La coppia ha posato felice per i fotografi sulla passatoia rossa, con momenti teneri immortalati dalle fotocamere.

Anche la figlia Ava ha partecipato alla prima

In seguito, si è unita a loro la figlia Ava Phillippe (24 anni). Questo sostegno familiare arriva in un momento in cui Witherspoon sta attraversando un divorzio da Jim Toth (54 anni), che è stato finalizzato lo scorso anno. Nonostante ci siano voci di frequentazioni, non è stato ancora confermato nulla.

La star de "The Morning Show" ha indossato una camicia nera a collo a cuore e pantaloni a sigaretta abbinati per l'evento. Suo figlio ha optato per un look più casual con una polo blu, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica.

Deacon Phillippe ha accompagnato sua madre per l'ultima volta ai Golden Globe Awards a gennaio.

In "Blink Twice", che uscirà nelle sale qui il 22 agosto, il fidanzato di Kravitz, la star di Hollywood Channing Tatum (44 anni), interpreterà un misterioso magnate della tecnologia e miliardario.

Reese Witherspoon divorziata da un anno

Reese Witherspoon era sposata con il suo secondo marito, Jim Toth, dal 2011 al 2023. La coppia ha un figlio, Tennessee (11 anni), insieme. In precedenza, l'attrice era sposata con il collega Ryan Phillippe (49 anni) dal 1999 al 2008, con cui ha recitato nel film "Cruel Intentions". Hanno due figli più grandi, Ava e Deacon, insieme.

Blink twice potrebbe essere un segnale che Reese Witherspoon potrebbe usare per comunicare con suo figlio Deacon Phillippe durante la prima, dato che hanno interagito spesso durante l'evento.

Ricordando di battere le ciglia due volte, Ava Phillippe ha notato i segnali sottili della madre e ha risposto di conseguenza durante il loro tempo insieme alla prima.

