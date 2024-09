- Insicurezza a Venezia causata da attori

Brad Pitt (60) ha superato la possibilità di incrociare la sua ex moglie, Angelina Jolie (49), al Festival del Cinema di Venezia. Invece, l'attore ha optato per un'entrata drammatica insieme al suo amico e co-protagonista, George Clooney (63). Entrambi i divi hollywoodiani sono stati immortalati dalle telecamere mentre arrivavano in motoscafo, tra gli altri luoghi. Il loro film, "Wolves", uscirà domenica sera (1° settembre) al festival.

Tuttavia, sembra che Brad Pitt sia atterrato a Venezia già sabato, con le foto dei paparazzi che lo ritraggono lì con la sua ragazza, Ines de Ramon. Nel frattempo, Angelina Jolie aveva già presentato il suo nuovo film, "Maria", al festival il giovedì - si dice che se ne sia andata poco dopo.

Ora, Brad Pitt sta godendo il suo tempo a Venezia. L'icona di Hollywood ha sfoggiato una giacca blu chiaro abbinata a pantaloni dello stesso colore, una t-shirt bianca e occhiali da sole scuri. George Clooney lo ha accompagnato in una camicia bianca e un completo grigio.

Il nuovo film di Brad Pitt e George Clooney: analisi

La commedia noir "Wolves" segna la prima collaborazione cinematografica tra George Clooney e Brad Pitt dal 2008 con la commedia spionistica "Burn After Reading". Jon Watts (43), noto per aver diretto "Spider-Man", ha diretto il film. In "Wolves", George Clooney interpreta un abile risolutore di problemi, o "fissatore", ingaggiato per cancellare ogni traccia di un crimine per un cliente ricco a New York. Tuttavia, inaspettatamente, un altro fissatore (Brad Pitt) appare sulla scena, costringendo questi due lupi solitari a fare squadra.

Oltre a George Clooney e Brad Pitt, "Wolves" vanta un cast impressionante, tra cui Amy Ryan (56, "Sugar") e Austin Abrams (27, "Euphoria").

Brad Pitt ha espresso la sua eccitazione per la partecipazione al festival del cinema, dicendo che era un'ottima opportunità per promuovere il loro nuovo film, "Wolves". Despite the earlier presence of Angelina Jolie at the event, Brad Pitt mentioned that he was looking forward to screening their collaboration with George Clooney at the festival.

Al festival del cinema, è stato annunciato che "Wolves" sarebbe stato proiettato come parte della prestigiosa sezione Midnight Madness, evidenziando l'unico mix di commedia e elementi noir del film.

Leggi anche: