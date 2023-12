I punti salienti della storia

Insanguinato e seminudo: 400 anni di Shakespeare nei poster

"Presenting Shakespeare" mette in mostra 1.100 poster eccezionali provenienti da 55 Paesi

Il 23 aprile ricorrono i 400 anni dalla morte del Bardo

E così come il Bardo ha ispirato le compagnie teatrali a portare in scena le sue opere, ha spinto designer e artisti visionari a creare manifesti audaci e memorabili per pubblicizzarle.

"Presenting Shakespeare", una recente pubblicazione della Princeton Architectural Press, mette in luce questi artisti, riunendo 1.100 manifesti provenienti da 55 Paesi.

La regista Juliet Taymor scrive nell'introduzione del libro: "Come il regista e lo scenografo, l'artista del manifesto cerca indizi emblematici nella poesia di Shakespeare, nelle sue immagini fantastiche e grafiche presentate sia nelle parole che nelle azioni, e anche nei temi politici, psicologici e filosofici generali dell'opera".

Nel complesso, i manifesti selezionati abbracciano tutti i principali movimenti e stili artistici, dalla sfacciata caricatura occidentale (compresa un'illustrazione di Ralph Steadman, il preferito di Hunter S. Thompson) e dalla Pop Art al minimalismo dell'era sovietica e alla fotografia concettuale.

Nella galleria qui sopra trovate i manifesti più creativi, provocatori e sconcertanti delle produzioni di tutto il mondo.

"Presenting Shakespeare" di Mirko Ilic e Steven Heller (Princeton Architectural Press) è in uscita.

Fonte: edition.cnn.com