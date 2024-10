Inquisizione sulla parte responsabile del malfunzionamento del motore.

Se stai valutando una svolta, è importante monitorare il traffico e valutare la situazione. Ma cosa succede se hai fatto tutto ciò, eppure il tuo motore si blocca improvvisamente, causando un incidente?

Il blocco del motore non è necessariamente una grave violazione del traffico. Tuttavia, se accade durante una svolta e causa un incidente, potresti essere considerato responsabile delle conseguenze. Questo è stato dimostrato da una sentenza del tribunale regionale di Braunschweig, come evidenziato dall'ADAC (Caso No.: 5 O 16/24).

In questo caso, un uomo stava guidando uno scooter elettrico su una strada a senso unico. A causa delle sue caratteristiche, il veicolo leggero elettrico poteva raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Un'autopompa intendeva svoltare a sinistra su questa strada.

Slittamento della frizione e blocco del motore

Durante la svolta, il guidatore dell'autopompa ha involontariamente slittato la frizione, causando il blocco del motore e l'arresto del veicolo. Nonostante i tentativi dell'uomo di riavviare il veicolo, si è verificato un incidente coinvolto lo scooter. Purtroppo, lo scooter è stato completamente distrutto.

L'assicurazione dell'autopompa ha coperto solo la metà dei danni, sostenendo che il guidatore dello scooter avrebbe dovuto identificare e evitare o frenare per l'ostacolo. Il guidatore dello scooter ha insistito per un risarcimento completo, sostenendo di essere sulla strada a senso unico e che l'errore del guidatore dell'autopompa era l'unico responsabile dell'incidente. Il caso è finito in tribunale.

Copertura assicurativa completa

Il tribunale ha dato ragione al guidatore dello scooter. L'assicurazione dell'autopompa è stata obbligata a pagare l'intera somma. Nonostante l'autopompa, che avrebbe dovuto cedere il passo, presumibilmente giudicasse che avrebbe completato la manovra di svolta a causa della distanza tra il guidatore dello scooter in avvicinamento, il guidatore è stato considerato completamente responsabile, secondo il tribunale.

Anche se il blocco del motore non è di per sé una grave violazione del traffico, a meno che non si dimostri che il guidatore dello scooter avrebbe potuto agire diversamente, il guidatore dell'autopompa rimane l'unico responsabile.

Potrebbero sorgere conseguenze legali se il guidatore dell'autopompa sostiene che il guidatore dello scooter avrebbe dovuto evitare l'incidente, nonostante il blocco del motore fosse un problema imprevisto. Inoltre, in qualsiasi futuro processo legale relativo a questo incidente, la sentenza del tribunale regarding la responsabilità del guidatore dell'autopompa potrebbe fare da precedente.

Leggi anche: