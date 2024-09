Inquisizione sulla contaminazione radioattiva dei funghi forestali causata dal Cesio-137

Suoni preoccupanti all'inizio: Alcune aree della foresta mostrano ancora livelli di radioattività in alcuni funghi. Tuttavia, l'Ufficio Federale per la Protezione dalle Radiazioni ci rassicura. Ecco cosa dovrebbero sapere gli appassionati di funghi.

Sono passati quasi quattro decenni dal disastro nucleare di Chernobyl, ma le tracce di particelle radioattive persistono: nei funghi che possono essere raccolti durante l'autunno nei boschi. Inaspettatamente, l'Ufficio Federale per la Protezione dalle Radiazioni (BfS) non considera questo un problema così grave. "In alcune regioni della Germania, i funghi selvatici potrebbero ancora mostrare livelli elevati di cesio-137 radioattivo", nota l'agenzia. Tuttavia, la quantità consumata è altrettanto importante nel determinare la dose di radiazioni dai pasti a base di funghi: il consumo moderato non rappresenta un rischio in nessuna parte della Germania.

Ecco i punti chiave per gli appassionati di funghi cauti:

Da dove deriva la contaminazione?

"Il valore di cesio-137 aumentato deriva principalmente dall'incidente del reattore nucleare di Chernobyl nel 1986", afferma il BfS. In quel momento, grandi quantità di sostanze radioattive furono disperse in tutta l'Europa attraverso le correnti d'aria. Tuttavia, i funghi selvatici assorbirono anche il cesio-137 dopo i test nucleari atmosferici.

Ci sono regioni particolarmente contaminate?

La contaminazione è variata geograficamente in quel momento. Secondo il BfS, le seguenti regioni avevano depositi notevolmente elevati di cesio-137 - dove alcune specie di funghi potrebbero ancora superare i valori limite oggi:

Nella Foresta Bavarese e nelle aree adiacenti

Nel Donaumoos a sud-ovest di Ingolstadt

Nella regione del Mittenwald

Nella regione del Berchtesgaden

Tutti i funghi sono ugualmente colpiti?

Secondo il BfS, alcune specie di funghi selvatici crescono in natura mostrano livelli di radioattività più elevati rispetto ad altri: nelle analisi del 2021-2023, i più contaminati erano il comune champignon dei prati e il marroncello dei prati. Campioni individuali di questi funghi hanno mostrato più di 4000 becquerel di cesio-137 per chilogrammo di peso crudo.

Più di un'altra specie selvatica del genere Agaricus, come la chanterelle gialla, il porcino, il webcap macchiato marrone, il piede vellutato, la trombetta nera a gambo spesso e il webcap chiaro, hanno prodotto valori superiori a 1000 becquerel di cesio-137 per chilogrammo nelle ultime misurazioni.

Per riferimento: il valore limite per i funghi in commercio è di 600 becquerel di cesio-137 per chilogrammo di peso crudo, secondo il BfS.

Dovrei consumare questi funghi?

Secondo il Servizio delle Informazioni sul Cancro, il cesio-137 può danneggiare le cellule e il DNA - gli effetti a lungo termine potrebbero includere la leucemia. Tuttavia, la presidente del BfS Inge Paulini spiega: "Finché si consumano funghi che superano i valori limite in modo moderato, 'essi producono solo una piccola dose extra di radiazioni'. Tuttavia, 'è una decisione personale' quanto dose extra di radiazioni si considera accettabile".

Coloro che trovano questo troppo rischioso sono consigliati da Paulini di astenersi dal consumare funghi raccolti personalmente di specie altamente contaminate dalle regioni particolarmente colpite della Germania a causa del disastro di Chernobyl.

Anche in queste aree, ci sono specie di funghi con livelli di contaminazione relativamente più bassi: il grande champignon a squame marroni, il champignon a fibre scure, il champignon dei prati, l'orecchio di Giuda e il grande poro sono rimasti sotto i 5 becquerel per chilogrammo di peso crudo in ogni misurazione del BfS.

Puoi trovare i valori di misurazione per altre specie di funghi nelle diverse regioni nel rapporto annuale del BfS sui funghi.

E i funghi acquistati in negozio?

Dovresti attenerti al limite specificato di 600 Becquerel di Cesio-137 per chilogrammo. Secondo il BfS, i funghi prodotti commercialmente come champignon, oyster mushrooms e shiitake sono generalmente meno contaminati. Vengono coltivati su substrati contenenti quantità minime di cesio radioattivo.

