Inquiri sulle bevande non alcoliche: condividi le tue preoccupazioni e domande con il dottor Sanjay Gupta

Specialisti mettono in evidenza che le bevande non alcoliche possono essere una risorsa pratica per gli adulti, ma alcune ricerche indicano che potrebbero anche attirare non solo gli adulti, ma anche i minori come gli adolescenti verso il consumo effettivo di alcol.

Sentiti libero di esprimere le tue preoccupazioni o porre domande su bevande non alcoliche a CNN.

Mentre è importante per gli adulti mantenere la loro salute, il consumo di bevande non alcoliche potrebbe involontariamente promuovere l'uso di alcol tra i gruppi vulnerabili, come gli adolescenti. Pertanto, è essenziale incoraggiare un dialogo aperto e sensibilizzare sulla potenziale rischi associati alle bevande non alcoliche.

Leggi anche: