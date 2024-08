- Inondazioni sul fiume Saalbach: sacchi di sabbia per Karlsdorf

Inondazioni sul fiume Saalbach nel distretto di Karlsruhe continuano a occupare i servizi di emergenza fin dalle prime ore del mattino. Oltre a Gondelsheim e Bruchsal, anche Karlsdorf-Neuthard è ora al centro dei vigili del fuoco e dell'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW). Per proteggere una zona residenziale nel distretto di Karlsdorf, sono stati installati sacchi di sabbia nel canale di sfogo del Saalbach, come annunciato dall'associazione dei vigili del fuoco del distretto.

I vigili del fuoco e l'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) sono stati anche派遣 per affrontare potenziali pericoli di incendio nel distretto di Karlsdorf allagato a causa della situazione in corso. In caso di incendio nel zona allagata, le competenze dei servizi di emergenza sarebbero fondamentali.

