Inondazioni Relaxamento in Baviera e ottimismo in Sassonia

Germania potrebbe evitare l'attuale devastazione delle inondazioni, poiché gli allerta meteo sono stati revocati per la Baviera. Tuttavia, la Sassonia è prevista per evitare di stretta misura il disastro, secondo il Ministro dell'Ambiente del paese. Nel frattempo, i resoconti di crisi continuano ad arrivare da diverse nazioni europee, mentre il bilancio delle vittime sale.

In Sassonia, i livelli dell'Elba continuano a salire, ma c'è qualche buona notizia per la Baviera. Il livello dell'Elba a Dresda si sta avvicinando alla marca dei sei metri, scatenando l'allarme di terzo livello. Questo picco è previsto tra la notte di martedì e il mattino di mercoledì. Il terzo livello di allarme più alto continua a Schöna, al confine con la Repubblica Ceca.

Tuttavia, il livello di allarme 4 non sarà raggiunto in alcuna misura della Sassonia. Si prevede un picco di inondazione ritardato a Schöna e a Dresda dal mercoledì, con le piogge che iniziano a diminuire per abbassare i livelli dell'Elba a partire dal giovedì. I livelli della Neiße, della Spree e della Black Elster in Sassonia stanno già diminuendo.

Il Ministro dell'Ambiente Wolfram Günther si aspetta che la Sassonia sfugga con danni sostanziali limitati, lodando la resilienza del suo paese rispetto alle cupe immagini di morte e distruzione dell'Europa orientale e sudorientale. Tuttavia, mette in guardia sul fatto che la situazione potrebbe richiedere ancora alcune settimane per far abbassare l'Elba sotto il livello di allarme 1, dopo che la Repubblica Ceca avrà gradualmente rilasciato le sue dighe.

Inondazioni a Monaco anticipate around midday

Il Servizio Meteorologico Tedesco ha revocato tutti gli avvisi di pioggia intensa per la Baviera, a seguito della riduzione dell'intensità delle piogge. Tuttavia, alcuni fiumi in Baviera potrebbero ancora sperimentare inondazioni fino a metà settimana.

In precedenza, la pioggia notturna di lunedì ha causato un nuovo aumento dei livelli dell'acqua in diverse località della Baviera, secondo il Servizio di Notizie sulle Inondazioni. Il livello di allarme 3 è stato superato sul Danubio a Passau a mezzanotte. Si prevede che il picco si verificherà durante il giorno.

Allo stesso modo, il livello dell'Isar a Monaco ha continuato a salire, con un picco previsto a mezzogiorno. Condizioni simili si applicano ad altri fiumi come la Vils e la zona di raccolta dell'Inn. La situazione delle inondazioni è prevista per migliorare rapidamente, come menzionato dal Servizio di Notizie sulle Inondazioni.

Elba e Spree superano i livelli di inondazione nel Brandeburgo

I servizi di emergenza tecnica nel Brandeburgo (THW) sono pronti, poiché l'Oder potrebbe straripare dalla Polonia. A partire dalla metà della settimana, un graduale aumento dei livelli dell'Oder rappresenta la maggiore preoccupazione, secondo Sebastian Gold del THW. Sebbene la situazione rimanga incerta, si stanno preparando per ogni eventualità. Entro domenica, è probabile che il livello di allarme 4 più alto venga attivato alla misura di Ratzdorf a sud di Frankfurt/Oder, che potrebbe allagare anche le aree più basse.

Fino ad oggi, i fiumi Lausitzer Neiße, Elba e Spree hanno superato i livelli. Ad esempio, il livello di allarme 1 è attivo alla misura della Spree a Spremberg. A questo livello di allarme più basso tra i quattro, i fiumi iniziano a fuoriuscire dai loro argini.

Anche con le piogge in diminuzione, non c'è ancora il via libera nelle regioni europee centrali e orientali colpite dalle inondazioni: In Austria, ulteriori località nello stato gravemente colpito della Bassa Austria sono state evacuate. I pompieri hanno trovato una quinta vittima in una casa allagata. In Polonia, il bilancio delle vittime è salito a sei. In totale, 21 vite sono state reclamate dalle inondazioni in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania.

Nella Bassa Austria, dove ampie porzioni sono state sommerse a causa della pioggia incessante, sette comunità rurali nella zona di Tullnerfeld sono state evacuate tra lunedì e martedì notte. Al momento, 26 aree rimangono isolate dal mondo esterno. Dal venerdì, i vigili del fuoco austriaci hanno risposto a 33.000 incidenti.

La mattina di martedì, i pompieri hanno trovato il corpo di una donna di 81 anni in una casa allagata a Wurmla, nella Bassa Austria. Due uomini di 70 e 80 anni sono morti lunedì, intrappolati dall'acqua che saliva. In seguito, i team di soccorso hanno trovato il corpo di un altro uomo nell'acqua a Klosterneuburg.

Un pompiere della Bassa Austria è morto domenica. La governatrice della Bassa Austria, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che la pioggia in diminuzione aveva portato "qualche sollievo". In molte regioni, i livelli dell'acqua stavano "per fortuna" diminuendo. Tuttavia, la valutazione dei danni rimane "ancora inconclusa".

Le frane rappresentano una minaccia

I meteorologi in Austria prevedono solo piogge sparse nei prossimi giorni. Tuttavia, mettono in guardia dalle possibili frane, poiché l'acqua delle inondazioni potrebbe causare il movimento di formazioni di terra e rocce e interi versanti delle montagne potrebbero spostarsi. Il pericolo non è ancora finito in Polonia, Repubblica Ceca e Romania.

In Polonia, le autorità hanno segnalato altre due morti martedì, portando il bilancio a sei presumibilmente annegati. In Romania, ci sono state sette vittime finora.

In Repubblica Ceca, dove sono state confermate tre vittime finora, più di 60.000 famiglie rimangono senza elettricità, principalmente nel nord-est del paese. La sera di lunedì, sono state evacuate 500 persone dalle inondazioni. In Romania, sono state confermate sette morti finora.

Gli eventi di pioggia stanno diventando sempre più frequenti e intensi e vengono collegati al riscaldamento globale. Un rapporto del gruppo di ricerca multinazionale ClimaMeter rivela che le forti piogge esper

Leggi anche: