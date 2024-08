- Inondazioni in alcune zone del Bruchsals - Avvertimento alla popolazione

A Bruchsal, un distretto di Karlsruhe, la vecchia città del quartiere di Heidelsheim è stata allagata a causa dell'aumento iniziale del livello dell'acqua. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha riferito che l'acqua ha raggiunto un picco di 1,50 metri. Secondo il centro inondazioni, il fiume Saalbach ha raggiunto il suo livello più alto di oltre 2,13 metri alla stazione di Bruchsal intorno alle 2:30 del mattino, appena sopra la soglia delle alluvioni centennali di 2,10 metri.

"L'app di avviso Nina ha consigliato ai residenti di evacuare i seminterrati e i pianterreni in determinate aree e di cercare piani più alti", ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. Due civili sono stati apparentemente feriti, ma la gravità delle loro ferite era inizialmente incerta. L'acqua a Heidelsheim sta ora diminuendo.

L'allagamento si è verificato anche nella città principale di Bruchsal, interessando i passaggi sotterranei, tra gli altri luoghi. Il dipartimento dei vigili del fuoco riferisce che i livelli dell'acqua stanno già diminuendo in queste aree. Secondo la città, l'intera area della stazione ferroviaria di Bruchsal è chiusa e dovrebbe rimanere chiusa fino al mattino. I servizi ferroviari tra Gondelsheim e Bruchsal sono stati sospesi di conseguenza.

Le autorità locali di Bruchsal, in Germania, hanno emesso un avviso per i residenti di prepararsi, poiché la situazione delle inondazioni potrebbe peggiorare in alcune aree a causa delle forti piogge. Nonostante gli allagamenti in Germania, diversi sforzi di soccorso sono stati organizzati da diverse organizzazioni e comunità locali.

