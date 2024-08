Inondazioni gravi nel Connecticut hanno scatenato i necessari soccorsi e evacuazioni in acqua.

Alle 18:16 EDT, il Servizio di Gestione delle Crisi ha segnalato numerosi interventi di salvataggio in acqua e frane nelle aree centrali di Fairfield a nord di New Haven, come riferito dal servizio meteorologico.

Sono state registrate circa 6-10 pollici di pioggia in entrambe le aree, con ulteriori 2 pollici previsti per la notte di domenica, ha aggiunto il servizio.

Una situazione di emergenza per alluvioni è in corso per alcune zone di Fairfield e New Haven fino alle 20:00. Questa crisi si estende alle città come Waterbury, Danbury e la città di Fairfield stessa.

Le intense piogge hanno causato condizioni di guida pericolose, che hanno portato diversi centri urbani, tra cui Stamford, Danbury, Southbury e Naugatuck, a chiudere le strade.

"Ci sono diverse strade all'interno della città sommerse a causa della pioggia eccessiva. Consigliamo ai proprietari di casa di rimanere al chiuso, se possibile", ha comunicato la Polizia di Southbury. "I team sono attivamente al lavoro nella zona, gestendo le emergenze e i blocchi del traffico".

Un pomeriggio di domenica, forti piogge hanno causato un frana vicino a un complesso residenziale a Danbury, causando una fuga di gas che ha richiesto l'evacuazione, come riferito dal Responsabile delle Informazioni Pubbliche di Danbury, Erin Henry a CNN.

Un altro complesso residenziale a Danbury, situato sulla Main Street, è stato anch'esso evacuato a causa dell'allagamento, ha aggiunto Henry.

Il Dipartimento di Gestione delle Emergenze e della Sicurezza Internazionale del Connecticut ha condiviso su X che il centro operativo di emergenza dello stato sta monitorando la situazione mentre una squadra di ricerca e soccorso è stata inviata a Southbury.

Almeno due parchi statali sono stati chiusi a causa dell'allagamento, come aggiornato sulla piattaforma X dei Parchi Statali del Connecticut.

La meteorologa di CNN, Elisa Raffa, insieme a CNN's Amanda Jackson e Susannah Cullinane, ha collaborato alla creazione di questo report.

