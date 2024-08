- Inondazioni e uragani in Germania

Forti tempeste martedì e mercoledì hanno causato inondazioni in molte parti della Germania e danni significativi. Diversi persone sono rimaste ferite e altre sono state evacuate, secondo le autorità. Le tempeste sono state precedute da un'ondata di calore che ha raggiunto un picco di fino a 36,5 gradi Celsius martedì nella città della Renania-Palatinato di Bad Neuenahr-Ahrweiler, rendendola il giorno più caldo dell'anno fino ad ora, secondo i dati preliminari del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD).

I stati della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Bassa Sassonia, della Baviera e del Baden-Württemberg sono stati particolarmente colpiti dalle tempeste. A Bruchsal, vicino a Karlsruhe, sono caduti grandi quantitativi d'acqua nella notte di martedì, con 91 litri di pioggia per metro quadrato registrati tra le 18:00 e le 22:00, uno dei valori più alti mai misurati nel Baden-Württemberg, secondo un portavoce del DWD.

Veicoli galleggiavano nell'acqua e diverse persone sono rimaste ferite a Bruchsal, dove le strade erano allagate e i veicoli galleggiavano nel distretto di Heidelsheim. L'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG) ha salvato molte persone dalle case e dalle auto in quel momento. "Tutto con una luce lampeggiante era sulla scena," ha detto il comandante dell'incidente Timo Imhof.

Due aiutanti civili sono rimasti feriti, la gravità delle loro ferite era inizialmente incerta. Secondo i vigili del fuoco, una persona ha subito una contusione alla spalla in una caduta a Gondelsheim, circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe. Un aiutante è stato anche ferito durante il trasporto di sacchi di sabbia.

L'approvvigionamento idrico nei distretti di Bruchsal di Heidelsheim e Helmsheim è minacciato a causa dei danni delle inondazioni. La città di Bruchsal ha invitato i cittadini a ridurre significativamente il loro consumo di acqua.

Nel frattempo, i lavori di pulizia continuano nel distretto gravemente colpito di Karlsruhe. "I vigili del fuoco saranno impegnati per tutta la giornata a pompare le cantine, i passaggi sotterranei e i garage sotterranei," ha detto il portavoce della stampa Edgar Geißler. Anche se l'acqua si è ritirata, c'è ancora fango in molte case e per le strade.

In Baviera, un Eurocity treno vicino a Bad Endorf è entrato in collisione con un albero caduto sui binari e si è fermato. Circa 260 persone erano a bordo e sono state portate a Prien con minibus, ha riferito la ferrovia tedesca. Secondo la polizia federale, non ci sono state ferite.

Nel distretto della Bassa Sassonia di Ammerland, un albero è caduto su una linea elettrica a causa della tempesta, causando l'arresto completo del traffico ferroviario alla stazione di Augustfehn ad Apen tarda martedì sera. Un treno passeggeri che si trovava sulla linea è stato fermato.

L'acqua ha premuto attraverso i tombini nell'ospedale evangelico della città della Bassa Sassonia di Oldenburg nella notte. "L'acqua arrivava alle ginocchia nel reparto di emergenza," ha detto un portavoce dell'ospedale. Era temporaneamente chiuso nella notte.

Circa 25 residenti hanno dovuto lasciare una casa di cura nella Frisia orientale a causa delle forti piogge, che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, principalmente nella città di Aurich. Nella casa di cura, i pannelli del soffitto si erano allentati. I vigili del fuoco e l'Agenzia Tecnica di Soccorso erano al lavoro per prevenire un'evacuazione in un ospedale di Aurich.

Nella città anseatica di Amburgo, ci sono state inizialmente 55 interventi legati al tempo, principalmente a causa di seminterrati allagati. Tuttavia, la breve tempesta del mattino era solo un assaggio di ciò che sarebbe arrivato, secondo le previsioni. "Ho rispetto per questo pomeriggio," ha detto il portavoce.

Inondazioni anche nell'Assia, nella Renania-Palatinato e nel NRW

L'Assia, il NRW e la Renania-Palatinato non sono stati risparmiati. Le tempeste e la pioggia hanno causato inondazioni e disordini del traffico a Treviri. Un torrente ha superato il limite e ha allagato la strada county 5, secondo la città.

In Assia, un portavoce della polizia ha riferito che l'autostrada A5 al Gambacher Crossing era temporaneamente allagata, con l'acqua alta fino a 40 centimetri. Sull'A3, un camion è capovolto nel distretto del Rheingau-Taunus a causa dell'aquaplaning. Il conducente di 63 anni è stato apparentemente lievemente ferito e portato in un ospedale. La polizia ha anche riferito che diversi passaggi sotterranei a Weiterstadt, Darmstadt e Heppenheim erano allagati e diversi seminterrati erano allagati.

Nel Nord Reno-Westfalia, molte strade erano allagate, comprese sezioni dell'A59 e dell'A42 vicino a Duisburg. La polizia ha avvertito dell'aquaplaning.

Il DWD si aspetta ulteriori precipitazioni a rovesci, parzialmente a carattere di tempesta, nonché pericolo di forti piogge oggi, particolarmente nell'ovest e nel nord-ovest. Il rischio di tempeste rimane alto. Giovedì sono ancora possibili piogge e temporali, ma la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata.

La leader della fazione del partito dei Verdi, Britta Haßelmann, ha espresso preoccupazione per i molti temporali e il caldo in Germania e in Europa. "La persistente e estrema siccità e il caldo minacciano ancora una volta la proprietà e, nel peggiore dei casi, le vite umane in Europa quest'anno," ha detto.

"Il fatto che la Germania stia attualmente soffrendo per l'ondata di calore è anche evidente nei terribili temporali di ieri, ad esempio, nella Renania Settentrionale e in altri luoghi, dove le forti piogge colpiscono il terreno secco e spazzano via tutto invece di assorbirsi," ha sottolineato. Ha quindi sottolineato: "Sta diventando chiaro a tutti che abbiamo bisogno di più protezione dalle conseguenze della crisi climatica."

Germania's stati federali come la Renania Settentrionale-Vestfalia e il Baden-Württemberg, tra gli altri, stanno cercando aiuti dall'Unione Europea per gestire la ripresa e i lavori di ricostruzione post-temporale.

