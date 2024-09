Inondazioni e frane catastrofiche in Nepal hanno causato almeno 148 morti.

Inondazioni catastrofiche in Nepal hanno causato almeno 148 morti segnalate, con circa 55 persone ancora disperse, secondo le autorità. Le piogge che hanno causato le inondazioni hanno iniziato a cadere in Nepal, una nazione himalayana, tarda giovedì. In risposta, l'amministrazione ha promesso cure mediche gratuite per i feriti e aiuti per le famiglie colpite.

Circa la metà dei decessi si è verificata a Kathmandu, la capitale, e nella zona circostante. La regione ha subito danni significativi a causa delle inondazioni e dei frani. I media locali hanno descritto le piogge a Kathmandu come le peggiori degli ultimi decenni. In tutto il paese, le piogge hanno principalmente colpito le regioni centrali e orientali. Vicino a Kathmandu, diversi autobus sono stati coinvolti in frani, con l'autorità che ha segnalato il recupero di almeno 35 cadaveri dai veicoli.

"Le operazioni di soccorso per i dispersi continuano mentre le famiglie colpite vengono trasferite. Questo processo potrebbe richiedere ancora alcuni giorni", ha dichiarato il portavoce della polizia Dan Bahadur Karki alla dpa. Circa 100 persone sono rimaste ferite e oltre 3.600 residenti sono stati evacuati, secondo la polizia.

Le piogge monsoniche intense hanno causato danni significativi alle strade e ai ponti e hanno momentaneamente interrotto i voli interni, secondo le autorità. Molte strade che conducono a Kathmandu sono state ostruite da frani. In alcune aree, le connessioni elettriche e internet sono state interrotte in modo intermittente. Le scuole in tutto il paese rimarranno chiuse all'inizio della settimana, come annunciato dal Ministero dell'Istruzione.



