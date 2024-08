Inondazioni catastrofiche hanno causato gravi danni a oltre mezzo milione di persone in Bangladesh e nella regione nord-orientale dell'India.

Più di 300.000 persone nel sud-est del Bangladesh sono state colpite dalle inondazioni, sommergendo numerose case e lasciando le persone intrappolate sui tetti, secondo un rappresentante locale che ha parlato con CNN giovedì.

In India, almeno otto persone sono morte a causa di frane e annegamenti, e migliaia si sono rifugiate nei centri di soccorso, secondo le autorità di gestione delle emergenze.

Le inondazioni estreme e le frane hanno causato centinaia di morti, sfollato milioni di persone e distrutto l'infrastruttura in tutta la Asia meridionale di recente. Nonostante le inondazioni siano comuni nella regione durante la stagione dei monsoni, gli scienziati incolpano la crisi climatica di origine umana per l'aggravamento degli eventi meteorologici estremi e per renderli più letali.

Le parti dello stato di Tripura, confine nord-orientale dell'India, e i distretti dell'est del Bangladesh hanno registrato precipitazioni intense fino a circa 8 pollici (circa 200 millimetri) negli ultimi giorni, causando l'aumento delle acque delle inondazioni.

Secondo il Centro di previsione e allerta delle inondazioni del Bangladesh, giovedì 11 fiumi della regione avevano superato il livello di "pericolo".

A Feni, distretto fortemente colpito di Chattogram, nel sud-est del Bangladesh, sono in corso operazioni di soccorso per salvare le persone intrappolate nelle case allagate e per accogliere i sfollati.

Personale dell'esercito e della marina, insieme ai volontari, stanno assistendo nell'evacuazione delle persone in barca, ha dichiarato Musammat Shahina Akter, un funzionario di spicco a Feni.

Edifici governativi e scuole superiori sono stati trasformati in rifugi, e più di 25.000 persone si sono rifugiate nei campi di soccorso, ha dichiarato Akter.

"Non prevediamo che le persone potranno tornare a casa presto", ha detto, aggiungendo che la pioggia sta diminuendo, ma i livelli delle acque possono diminuire solo dopo che la pioggia si è fermata.

Kazi Piash, un 24enne residente di Feni, ha dichiarato di aver trovato rifugio sul tetto dopo che le acque delle inondazioni gli sono arrivate al collo.

"Abbiamo costruito una tenda improvvisata sul tetto con la plastica, ma ci sono circa 40 di noi sui tetti di due case a un piano", ha dichiarato Piash, aggiungendo che il gruppo includeva anche la cognata incinta.

"Siamo sul tetto da ore, il mio corpo trema, i nostri telefoni non avranno batteria per molto, quindi abbiamo bisogno di aiuto subito", ha detto.

I video mostrano i residenti che navigano in canoe e nuotano con i loro averi attraverso i torrenti fangosi, mentre le acque delle inondazioni raggiungono i tetti delle case.

Nel frattempo, l'India ha respinto le accuse circolanti sui social media che le inondazioni siano state causate dall'apertura forzata di una diga sul fiume Gomati, che scorre attraverso Tripura e entra in Bangladesh attraverso il distretto di Comilla.

Secondo il ministro dell'Energia di Tripura, Ratan Lal Nath, la diga è stata progettata in modo che l'acqua in eccesso fuoriesca automaticamente una volta che il livello dell'acqua raggiunge un certo punto.

"Nessuna porta è stata aperta per il progetto idroelettrico di Gomati", ha dichiarato Nath mercoledì, aggiungendo che la capacità di immagazzinamento della riserva è fino a 94 metri (308 piedi).

Si prevede altra pioggia in Tripura e nell'est del Bangladesh, con previsioni di 2-6 pollici (50 mm-150 mm) di pioggia nei prossimi tre giorni.

Il mondo sta assistendo ad un aumento degli eventi meteorologici estremi, con la Asia meridionale che ne è stata recentemente colpita duramente. Oltre alle inondazioni nel sud-est del Bangladesh, l'India è stata colpita da frane e annegamenti, con numerosi decessi.

