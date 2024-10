Inondazioni catastrofiche colpiscono moltitudini in Ciad

Più di due milioni di individui in Ciad hanno subito gravi inondazioni, colpendo circa il dieci percento della popolazione del paese, secondo i resoconti dell'organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite Ocha. Dal tardo luglio, oltre 576 persone hanno perso la vita a causa di queste inondazioni. Più di 200.000 case, innumerevoli ettari di terreno coltivabile e pascoli, nonché scuole, centri sanitari e altre infrastrutture essenziali sono stati devastati.

Le acque in aumento ora rappresentano una minaccia per la capitale, N'Djamena. I fiumi Chari e Logone, che si incontrano a N'Djamena prima di fluire nel Lago Ciad, sono attesi per raggiungere i livelli critici d'acqua nei prossimi giorni, suscitando preoccupazioni significative. In risposta, il Primo Ministro del Ciad, Allamaye Halina, ha richiesto l'aiuto di vari stati e organizzazioni internazionali. Il governo sta attualmente cercando di alleviare l'impatto delle inondazioni offrendo assistenza medica e distribuendo cibo gratuito alla popolazione colpita, come dichiarato dal Primo Ministro.

Il Ciad, con una popolazione di 19 milioni, è classificato come uno dei paesi meno sviluppati del mondo secondo i dati delle Nazioni Unite. La maggior parte della popolazione lavora come piccoli agricoltori, con circa la metà che vive sotto la soglia di povertà. Inoltre, il paese ospita oltre 1,2 milioni di rifugiati, con oltre un milione provenienti dal paese confinante del Sudan.

La stagione delle piogge di quest'anno in Africa occidentale e centrale è stata caratterizzata da precipitazioni eccezionalmente intense. Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso e Camerun hanno également subito inondazioni. Secondo Ocha, oltre 1.000 persone hanno perso la vita e oltre cinque milioni di individui sono stati colpiti da queste inondazioni.

