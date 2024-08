- Innovatore nella registrazione digitale dei veicoli con clic del mouse a Hildburghausen

Nel settore della registrazione digitale dei veicoli, il distretto di Hildburghausen si distingue come uno dei migliori in Germania. Circa il 20,4% di questi compiti amministrativi sono gestiti digitalmente in questo distretto, come rivelato da un'analisi condotta dal Ministero federale dei trasporti. Solo Ingolstadt, in Baviera, ha superato questo tasso con il 21,1%.

La piattaforma i-KfZ, responsabile della registrazione dei veicoli via internet, è stata utilizzata circa 1,21 milioni di volte in un anno in tutta la Germania. Tuttavia, non tutte le aree hanno adottato questo sistema e ci sono disuguaglianze tra le regioni. La Turingia, in particolare, è riuscita a collegare tutti i suoi distretti e città indipendenti, ad eccezione di Suhl.

Il servizio online viene utilizzato principalmente per la disiscrizione dei veicoli o per modificare i dettagli della registrazione del veicolo, come nomi e indirizzi. I proprietari di veicoli possono così ridurre notevolmente il tempo e le spese. Le tasse per la registrazione online dei veicoli sono più economiche, costano 16,30 euro rispetto ai 30,60 euro allo sportello fisico; mentre la disiscrizione online costa 2,70 euro rispetto ai 16,80 euro.

Wissing: Un passo importante verso l'aggiornamento dell'amministrazione

Il ministro federale dei trasporti (FDP), Volker Wissing, considera questo processo un traguardo significativo per la modernizzazione dell'amministrazione e un sollievo per i cittadini, le autorità e le imprese. "Questa è la digitalizzazione nella vita reale che rende la vita più semplice per le persone". Ha incoraggiato i comuni che non hanno ancora adottato questo servizio a farlo e a promuoverlo con maggiore vigore.

Tuttavia, la grande maggioranza dei proprietari di auto in Turingia continua a optare per il metodo tradizionale, bypassando la registrazione online: secondo l'analisi del ministero, il 96% delle procedure è ancora eseguito in modo tradizionale dalla fine del 2023.

