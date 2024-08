"Inizio promettente": la Casa Bianca mostra speranza nei colloqui di cessate il fuoco

In seguito al nuovo ciclo di negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi trattenuti lì, Washington ha espresso ottimismo. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby ha descritto i colloqui, ripresi giovedì nella capitale del Qatar, Doha, come "promettenti". Tuttavia, non si aspetta una risoluzione rapida.

"C'è ancora molto lavoro da fare", ha detto Kirby. "Date la complessità dell'accordo, non ci aspettiamo di raggiungere un accordo oggi". Si attende che i colloqui a Doha proseguano venerdì.

"Gli ostacoli rimanenti possono essere superati", ha aggiunto Kirby. "Gli ostaggi devono essere rilasciati, è necessario un sollievo per la popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza, la sicurezza per Israele e una riduzione delle tensioni nella regione, e tutto ciò il prima possibile", ha continuato.

Tra i partecipanti ai colloqui di Doha c'è il capo dell'agenzia esterna di intelligence degli Stati Uniti CIA, William Burns. Israele ha inviato i capi delle sue agenzie di intelligence esterna Mossad e interna Shin Bet, David Barnea e Ronen Bar, nella capitale del Qatar, secondo l'ufficio di Netanyahu. Non era chiaro Initially whether and how the Islamic Palestinian organization Hamas was represented.

