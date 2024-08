- Inizio obbligatorio per Kompany: il Bayern nella Coppa DFB di Ulm

FC Bayern inizia la sua campagna di Coppa di Germania con una partita in trasferta contro l'SSV Ulm. L'allenatore Vincent Kompany farà il suo debutto ufficiale con i campioni di calcio tedeschi e detentori del record di coppe venerdì sera (ore 20:45/CET, ZDF e Sky). Dopo diverse delusioni in coppa negli ultimi anni, compresa l'eliminazione in seconda divisione a Saarbrücken nell'autunno del 2023, Monaco di Baviera vuole partire alla pari e guadagnare fiducia per la nuova stagione.

L'allenatore Kompany è rimasto misterioso prima del breve viaggio a Ulm e non ha rivelato la sua formazione potenziale o chi, a parte Leroy Sané operato, è sicuramente fuori. Alcuni professionisti, tra cui il bomber stellare Harry Kane e il nuovo acquisto Michael Olise, hanno raggiunto la squadra solo nei giorni scorsi.

Bayern vuole anche fare una dichiarazione sportiva con una vittoria, dopo che le testate della settimana sono state dominate dagli argomenti a livello di direzione. Il CEO di Leverkusen Fernando Carro ha attaccato il direttore sportivo di Bayern Max Eberl con un commento offensivo davanti ai tifosi. Dopo che l'incidente è diventato pubblico, Carro si è scusato. Eberl si è astenuto da contrattacchi verbali nella discussione, che è nata dalle difficili trattative per un possibile trasferimento del nazionale Jonathan Tah da Bayer a Bayern.

Prima della partita in trasferta di Bayern a Ulm, i Würzburger Kickers sono già in azione alle 18:00. La squadra della Regionalliga della Bassa Franconia ospita la squadra della Bundesliga 1899 Hoffenheim. Cinque anni fa, i due team hanno avuto un duello emozionante con un pareggio per 3-3 dopo i tempi supplementari e l'eliminazione dei Kickers ai tiri di rigore. Ora, la squadra dell'allenatore Markus Zschiesche vuole sorprendere. "Questa è una partita in cui non abbiamo nulla da perdere", ha detto.

