- Inizio l'emissione di nuove puntate di Yellowstone su piattaforme televisive basate su abbonamento.

La prossima stagione della serie neo-western "Yellowstone" debutterà nella regione di lingua tedesca a novembre, in onda sul canale TV a pagamento AXN Black. Ciò renderà gli episodi accessibili in Germania, Austria e Svizzera, sia in diretta che on-demand nella libreria multimediale di AXN Black, come annunciato dal canale. AXN Black è anche disponibile attraverso diversi fornitori di servizi tedeschi come Vodafone, MagentaTV, Amazon Prime Video Channels e waipu.tv.

È stato inoltre confermato da un rappresentante del servizio di streaming tedesco che la stagione sarà disponibile "in qualche momento dell'anno prossimo" su Paramount+.

La Paramount Network ha annunciato la messa in onda degli episodi rimanenti della quinta stagione negli Stati Uniti l'11 novembre. A causa dello sciopero dei scrittori hollywoodiani, la produzione è stata interrotta, causando la sospensione parziale della stagione e un brusco finale.

In Germania, questa serie, che è andata in onda per la prima volta nel 2018, è attualmente disponibile su diverse piattaforme di streaming. Inizialmente, le stagioni precedenti sono state trasmesse in tedesco su AXN Black e il suo predecessore, Sony AXN.

Chi è il protagonista di questa serie?

"Yellowstone", scritto dallo sceneggiatore Taylor Sheridan, vede l'attore hollywoodiano Kevin Costner nei panni del capo della famiglia Dutton nella serie neo-western. La trama ruota attorno ai Dutton, che gestiscono il ranch Yellowstone nel Montana, e la loro lotta per proteggere il loro terreno contro gli investitori esterni. Esplora le complessità del vivere con la popolazione indigena, mostrando lo stile di vita del cowboy, l'equitazione, la fune, i rodei e la transumanza del bestiame. La serie affronta anche temi come il sesso, il mistero, la malinconia, l'amore, l'odio e i segreti oscuri della famiglia. C'è un'abbondanza di bevute e violenza, con numerosi omicidi e armi presenti.

In modo sorprendente, la principale attrazione della serie, Costner ("Balla con i lupi"), ha annunciato in precedenza la sua uscita. Ha condiviso questa notizia su Instagram tempo fa.

La serie neo-western "Yellowstone" può essere vista anche su Paramount+ in Germania in una data futura. Se stai cercando l'opzione della TV a pagamento, puoi trovare "Yellowstone" in onda su AXN Black.

