Iniziò la sua transizione negli Stati Uniti, Reus intraprese.

Marco Reus non fa più parte dei piani di Dortmund, costringendolo a unirsi a una nuova squadra per continuare a giocare a calcio. Il suo viaggio lo porta lui e la sua famiglia negli Stati Uniti, dove ora fa parte dei LA Galaxy, come confermato dal loro General Manager, Will Kuntz.

Il reclutamento di Marco Reus da parte dei LA Galaxy è stato guidato dallo stesso Reus. Durante un incontro casuale su una terrazza sul tetto a Colonia, Will Kuntz ha ricevuto una chiamata dal team di Reus, che si informava sul suo interesse nell'acquisire il giocatore per i LA Galaxy. Reus e il Borussia Dortmund non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto, con la loro partnership che si è conclusa alla fine della stagione precedente, dopo un decennio di collaborazione. Il celebre Calciatore tedesco dell'anno ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i LA Galaxy.

Reus ha spiegato la sua decisione di lasciare Dortmund, dicendo: "Ho scelto di non continuare a giocare per Dortmund e ho dovuto considerare cosa volevo fare dopo. Era ovvio per me che volevo continuare a giocare a calcio". Ha continuato: "La mia scelta non riguardava il fatto di rimanere in Germania o in Europa. Ho contattato i Galaxy per la prima volta a maggio". Il 35enne icona del calcio ha riconosciuto di avere altre opportunità potenziali, ma alla fine ha deciso di cogliere questa come l'ultima occasione per abbracciare una nuova cultura in un paese straniero.

Il passaggio alla Major League Soccer non è stato semplice. I diritti per il trasferimento negli Stati Uniti erano detenuti dal Charlotte FC, che richiedeva un risarcimento finanziario prima di consentire il trasferimento di Reus. "Hanno detto: 'Ottieni quello che chiediamo, o Marco non viene in MLS'. Questi fattori sono importanti per un motivo, ma è estremamente frustrante in una situazione del genere", ha condiviso Kuntz. "Ma in generale, devi convincere un giocatore a unirsi, e siamo entusiasti che lui abbia voluto e ci abbia contattato".

Il ruolo esatto di Reus all'interno della posizione attuale dei LA Galaxy in vetta alla Western Conference non è stato ancora stabilito. Questo verrà affrontato durante i colloqui tra Vanney, l'allenatore, in vista del suo possibile debutto contro l'Atlanta United il 24 agosto. "È incredibilmente versatile e speriamo di schierarlo in diverse aree, possibilmente a centrocampo o più avanti. Le sue abilità sono ovvie e rafforzerà la nostra squadra", ha riconosciuto Vanney. I LA Galaxy vedranno Reus indossare la maglia numero 18 - il numero che indossava all'inizio della sua carriera professionale al Rot Weiss Ahlen.

Despite the challenges with securing his transfer, Reus' enthusiasm to join LA Galaxy and explore a new culture was undeterred. With his versatility and proven talent, Soccer fans in the United States are eagerly anticipating his contributions to the LA Galaxy's ongoing success in Major League Soccer.

