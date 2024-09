Inizio difficile: l'errore di Ter Stegen porta il FC Barcelona in un dilemma nelle fasi iniziali della stagione.

In campionato, Hansi Flick e il FC Barcelona stanno facendo eccezionalmente bene, suscitando grandi aspettative per la Champions League. Purtroppo, il loro debutto a Monaco non è andato come previsto. In parte, questo è stato dovuto a un errore iniziale del portiere della nazionale Marc-André ter Stegen, che ha portato a un passaggio rischioso.

Hansi Flick ha subito la sua prima sconfitta in Champions League con il FC Barcelona, nonostante il gol iniziale dell'europeo spagnolo Lamine Yamal. Il Barcellona ha perso 1:2 (1:1) contro l'AS Monaco. La squadra di Flick ha giocato con determinazione, ma ha commesso alcuni errori sfortunati. Hanno avuto opportunità, ma alla fine il Monaco se le è meritate.

La partita è iniziata male per Flick e il Barcellona: al 10', il difensore Eric Garcia ha ricevuto un cartellino rosso per un tackle pericoloso a seguito di un errore di ter Stegen. Il Monaco ha segnato il primo gol con Maghnes Akliouche (16'), ma Yamal ha pareggiato con un'azione personale (28'). Ter Stegen è stato di nuovo colpevole per il gol decisivo di George Ilenikhena, subentrato (71').

Dopo la partita, Flick ha commentato: "Il cartellino rosso di Eric Garcia ha completamente cambiato la partita. Abbiamo giocato con passione, ma abbiamo commesso alcuni errori. Abbiamo avuto occasioni, ma il Monaco se le è meritate".

Il tedesco Kai Havertz non è riuscito ad aiutare il FC Arsenal a vincere contro l'Atalanta Bergamo, campione della Europa League, con la partita che è finita in un pareggio a reti inviolate. Mateo Retegui ha fallito un rigore per i padroni di casa (51') e il suo successivo colpo di testa è stato parato dal portiere.

Il Benfica Lisbona ha iniziato la sua campagna di Champions League con una vittoria, battendo il Red Star Belgrado 2:1 (2:0). Jan-Niklas Beste ha fatto il suo debutto nella seconda metà della partita.

Kerem Aktürkoglu ha segnato il primo gol per il Benfica all'9', e Orkun Kökcü ha aggiunto il secondo prima dell'intervallo. Felicio Milson ha segnato un gol di consolazione per il Red Star all'86'. Il prossimo avversario del Benfica sono l'Atlético Madrid il 2 ottobre, seguito dai campioni di Germania del Bayern Monaco il 6 novembre.

I debuttanti francesi del Stade Brest hanno vinto 2:1 (1:0) contro la squadra austriaca dello Sturm Graz.

