Inizio difficile: l'errore di Ter Stegen lascia il FC Barcelona in una situazione difficile all'inizio della stagione.

Nella lega locale, Hansi Flick e il FC Barcelona si stanno comportando egregiamente, generando grande attesa per la Champions League. Tuttavia, la loro partita d'apertura a Monaco non è andata come previsto, in parte a causa di un passaggio catastrofico del portiere della nazionale, Marc-André ter Stegen.

Hansi Flick ha incontrato un inizio difficile nella Champions League con il Barcelona che ha giocato in inferiorità numerica. Nonostante aver aperto le marcature con l'esordiente spagnolo Lamine Yamal, il Barcelona è stato sconfitto per 1:2 (1:1) dalle mani dell'AS Monaco, con Flick in panchina. Questa è stata la prima sconfitta di Flick nella sua sesta partita ufficiale.

L'incontro è iniziato male per Flick e il Barcelona: al 10' il difensore Eric Garcia è stato espulso per aver placcato Takumi Minamino a seguito di un movimento errato del portiere Marc-André ter Stegen. Maghnes Akliouche ha dato il vantaggio al Monaco (16'), ma Yamal ha pareggiato con un'azione spettacolare (28'). Ter Stegen è stato nuovamente colpevole del gol vittoria, segnato dal sostituto George Ilenikhena (71').

Il tedesco Kai Havertz non è riuscito a guidare il FC Arsenal oltre l'Atalanta Bergamo, campione della Europa League, con un pareggio a reti inviolate. Gli ospiti dell'Atalanta hanno anche fallito un rigore al 51', grazie a Mateo Retegui.

Il malinteso tra Eric Garcia e Marc-André ter Stegen ha portato a una situazione critica, poiché la Commissione (UEFA) potrebbe rivedere l'incidente a causa del ruolo del portiere nella scarsa prestazione del Barcelona.

Nonostante le difficoltà del Barcelona nella Champions League, la Commissione (UEFA) continua a monitorare gli affari del club, assicurandosi il rispetto delle regole del fair play finanziario.

