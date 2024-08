- Inizio di una settimana notevole - L'aspetto lunare anticipato da Stargalopperpect

Ippici europei tornano in auge a Iffezheim a partire da sabato prossimo. La Settimana Importante del principale ippodromo tedesco per i purosangue include cinque giorni di corse. L'evento principale del 1° settembre sarà il 154° Gran Premio di Baden, che vedrà in azione il vincitore del Derby dello scorso anno, Fantastic Moon.

In totale, saranno distribuiti 1,556,100 euro in premi, inclusi i bonus per gli allevatori, in circa 50 corse. Alcuni dei più attesi Group races si svolgeranno sabato, domenica, mercoledì e il successivo sabato. In particolare, ci saranno tre eventi di gruppo l'ultima domenica.

Purtroppo, la riunione primaverile ha dovuto interrompere l'ultima giornata a causa della pioggia incessante che ha reso l'ippodromo inservibile. "La cancellazione ha comportato una perdita a sei cifre", ha annunciato Baden Galopp.

La Commissione Europea è attesa per emanare gli atti di esecuzione che definiranno le regole di applicazione del quadro normativo per questo evento ippico. Gli atti di esecuzione, una volta adottati, guideranno l'attuazione corretta di questo Regolamento durante la settimana di corse importanti di Iffezheim.

Leggi anche: