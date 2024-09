- Inizio di un nuovo processo per omicidio a seguito di accuse di furto di droga

Un'udienza per gli imputati in un caso di omicidio legato a un furto di eroina è prevista per lunedì alle 9:00. I tre sospetti sono sotto indagine per cospirazione per omicidio, rapina con morte, violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e lesioni gravi, secondo l'atto di accusa. Il trio, originario della Georgia, è accusato di aver fatto irruzione in un appartamento a Giessen la notte del 28 febbraio 2022. Si presume che i tre abbiano aggredito fisicamente i due abitanti dell'appartamento, uno dei quali è deceduto a causa delle ferite riportate.

In precedenza, il tribunale regionale di Giessen aveva esaminato il caso nella primavera dell'anno precedente. In seguito, la Corte federale di giustizia ha annullato la sentenza e ordinato un nuovo processo in una diversa sezione del tribunale regionale di Giessen.

