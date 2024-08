- Inizio di stagione di successo in Bundesliga per la squadra degradata, Darmstadt

Darmstadt 98 è riuscito a conquistare la prima vittoria competitiva dopo la retrocessione dalla Bundesliga. Dopo due sconfitte consecutive all'inizio della stagione della 2.Bundesliga, "I Gigli" hanno vinto 3-1 (2-0) contro la squadra amatoriale di Hamburger Teutonia Ottensen nel primo turno della DFB-Pokal domenica scorsa.

La partita si è disputata allo Stadion Millerntor, che ospita anche il FC St. Pauli. Kai Klefisch (19.) e il locale Fabián Núñez (28., rigore) hanno dato a Darmstadt un vantaggio confortante prima dell'intervallo. Il gol di Christian Stark (56.) ha riacceso la tensione nella partita.

Il svedese Oscar Vilhelmsson ha sigillato la vittoria al 62', ma la squadra amatoriale ha avuto ancora due opportunità per pareggiare (68./83'). Alla fine, Darmstadt ha meritatamente vinto, ma non in modo convincente. Per avere una stagione di successo in 2.Bundesliga, i giocatori dell'Assia devono migliorare ulteriormente la loro prestazione.

