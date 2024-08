- Inizio di incontro in un deposito di prodotti per la pulizia

Attore veterano Winfried Glatzeder (79) ha intrattenuto il pubblico della giungla con alcune storie divertenti. Non molto tempo fa, il 79enne ha ammesso di aver considerato l'infedeltà con una collega durante i primi anni del suo matrimonio. Ora, la star del leggendario "Paul e Paula" affronta un altro argomento tabù. Nel settimo episodio di "Sono una Star - La sfida delle leggende della giungla" (disponibile su RTL+ intorno alle 20:15 del 21 agosto), Glatzeder rivela i dettagli intimi della sua prima volta.

Winfried Glatzeder: L'esperienza del ripostiglio

La conversazione prende una piega interessante quando Giulia Siegel (49) chiede: "Raccontaci della tua prima volta!" Glatzeder risponde con nonchalance: "È stata una situazione da ripostiglio-con-la-scopa." Siegel ride e dice: "Boris Becker" - un riferimento alla figlia di Boris Becker, Anna Ermakova (24), nata a Londra. Ma la storia non finisce qui. Glatzeder aggiunge: "Da quell'episodio è nato mio figlio."

Siegel è ancora più curiosa e chiede: "Quindi hai creato un bambino durante la tua prima volta?" Glatzeder conferma: "Purtroppo sì. Non ero pronto allora." Ritornando indietro con la memoria, definisce l'esperienza "sgradevole" e rivela di aver avuto la sua prima esperienza sessuale a 20 anni. "A 20 anni hai avuto la tua prima volta? Wow, è incredibile", commenta sorpresa la sua interlocutrice Siegel.

Glatzeder non aveva mai parlato prima della sua relazione nel ripostiglio, sostenendo che nessuno gliel'aveva mai chiesto. Siegel, secondo Glatzeder, è "la sola abbastanza coraggiosa" per farlo, come rivela con un occhiolino il simpatico leggendario della giungla.

