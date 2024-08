- Inizio dell'istruzione pratica integrata

Presso l'Università di Magdeburgo, i primi 30 individui che aspirano a una carriera nell'istruzione secondaria hanno iniziato un innovativo programma educativo. Vengono retribuiti durante gli studi e iniziano a insegnare nelle scuole in anticipo. I primi accordi tra questi studenti e lo stato della Sassonia-Anhalt sono stati siglati, come annunciato dal Ministero dell'Istruzione di Magdeburgo. Questo progetto sperimentale si prefigge di contrastare la carenza di insegnanti e migliorare la qualità dell'insegnamento nella formazione degli insegnanti.

In questo corso di laurea professionale, che inizierà nel semestre invernale 2024/25, le informazioni teoriche e l'esperienza pratica a scuola sono combinate. A partire dal terzo semestre, gli studenti trascorrono un giorno a settimana nella loro scuola designata, osservando e raccogliendo le prime impressioni della classe. Nel programma di laurea successivo, questi futuri educatori condurranno due giorni a settimana di lezione in modo autonomo.

Per le coppie con la lingua tedesca come materia principale, sono state offerte 16 opzioni, e per la matematica, 14. Il tedesco può essere accostato all'etica, alla tecnologia e alla chimica, mentre la matematica può essere accostata alla fisica, alla tecnologia e alla chimica. Al momento del diploma, gli studenti si impegnano a servire come insegnanti nella Sassonia-Anhalt per un periodo di cinque anni.

Questo innovativo programma educativo, incentrato sui corsi di insegnamento, è stato appositamente progettato per affrontare la carenza di insegnanti e migliorare la qualità dell'insegnamento. Nel corso di laurea, gli studenti non solo impareranno i concetti teorici, ma acquisiranno anche esperienza pratica insegnando nelle scuole per più giorni alla settimana.

