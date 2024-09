- Inizio delle scuole a MV: insegnamento migliorato di tedesco e matematica per gli alunni delle scuole primarie

Dopo una pausa estiva di sei settimane, un'impressionante cifra di 164.200 studenti dello stato di Mecklenburg-Vorpommern hanno iniziato il nuovo anno scolastico il lunedì successivo. Tra questi, 14.500 erano studenti di prima elementare che hanno celebrato il loro ingresso a scuola il sabato. Per questi novelli studenti, il viaggio quotidiano per raggiungere la scuola è un'esperienza nuova. La ministra dell'Istruzione, Simone Oldenburg (del Partito di Sinistra), ha invitato tutti gli utenti della strada a prestare particolare attenzione.

Forze dell'ordine adottano misure di sicurezza per le strade scolastiche

La polizia statale ha dichiarato l'intenzione di prioritizzare la sicurezza delle strade scolastiche e il rispetto dei limiti di velocità nel mese di settembre. Con ispezioni mirate, soprattutto vicino alle scuole o alle fermate dell'autobus, si vuole sensibilizzare sulla sicurezza stradale. I genitori degli studenti di prima elementare sono incoraggiati a insegnare ai loro bambini l'importanza di un comportamento sicuro e responsabile sulla strada, secondo un comunicato.

Il tragitto per la scuola rappresenta un rischio più elevato di incidenti per molti bambini. L'inesperienza spesso rende difficile per loro comprendere i pericoli della strada e reagire in modo prevedibile. Pertanto, i conducenti devono esercitare una particolare vigilanza e cortesia, ha insistito la polizia. "Tutti possiamo collaborare per garantire che i nostri bambini arrivino a scuola e tornino a casa sani e salvi", hanno sottolineato.

Stando al Ministero dell'Interno di Schwerin, circa 420 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni hanno subito ferite in incidenti stradali nello stato di Mecklenburg-Vorpommern nel 2023, con circa 70 di questi incidenti che si sono verificati durante il tragitto per la scuola o il ritorno a casa.

Nuove innovazioni educative

La ministra Oldenburg ha evidenziato alcune nuove approcci educativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, verrà implementato un programma di lettura in tutte le classi delle scuole elementari, con 20 minuti dedicati ogni giorno alla pratica della lettura. In risposta a presunte carenze, gli studenti delle scuole elementari delle classi 3 e 4 avranno ora un'ora in più di tedesco e un'ora in più di matematica alla settimana.

Il programma Startchancen aiuterà specificamente gli studenti svantaggiati. Oldenburg ha menzionato che 72 scuole in 70 luoghi beneficiano di questo programma federale-statale, ricevendo €17 milioni di fondi federali all'anno. Verranno rafforzati anche l'addestramento al primo soccorso e l'orientamento professionale. Lo stesso giorno, circa 36.400 studenti delle scuole professionali pubbliche e private hanno iniziato il loro nuovo anno di formazione.

Lezioni nelle nuove strutture scolastiche

La ministra Oldenburg ha sottolineato che lo stato e i comuni continuano la loro campagna di costruzione scolastica. Sono stati completati o sono prossimi alla conclusione quest'anno oltre 40 progetti di costruzione scolastica con investimenti totali di circa €200 milioni, e altri 24 sono in corso.

Sono stati investiti €22,5 milioni nella costruzione della Europaschule di Hagenow (distretto di Ludwigslust-Parchim), oltre €9 milioni nell'ampliamento della scuola regionale "Robert Koch" di Grimmen (distretto di Vorpommern-Rügen). La costruzione della scuola regionale "Käthe Kollwitz" di Bützow (distretto di Rostock) è costata €30 milioni. Dal 2024 al 2027, saranno investiti altri €400 milioni in nuovi edifici e ristrutturazioni scolastiche, €100 milioni dallo stato e €300 milioni dai comuni.

Mancanza di insegnanti rimane un problema costante

Tuttavia, garantire il personale docente remains a challenge in many areas. According to the Education and Science Union (GEW), the MV teacher job market remains competitive. Recently, the GEW state chairman, Nico Leschinski, highlighted the fact that there are still over 370 teaching positions yet to be filled. Additionally, 65 leadership positions also need to be occupied.

