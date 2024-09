- Inizio delle Giornate culturali ebraiche europee ad Erfurt

Avvio delle Giornate Europee della Cultura Ebraica ad Erfurt oggi! Alla Sinagoga Nuova, diverse entità ebraiche e organizzatori si presenteranno, come annunciato dal consiglio comunale della città. Quest'anno, ben 20 città europee sono coinvolte, ospitando oltre 300 eventi. L'Associazione Europea per la Tutela e il Progresso della Cultura e del Patrimonio Ebraico (AEPJ) è il fondatore dell'evento. Un motivo chiave per ospitare questi eventi ad Erfurt è il titolo di Patrimonio Mondiale UNESCO assegnato alla città lo scorso anno per la sua architettura ebraica medievale.

Un evento in primo piano ad Erfurt include la presentazione di un nuovo itinerario all'interno della rete AEPJ, che mostra il patrimonio ebraico in tutta l'Europa attraverso luoghi interconnessi. Oltre ad Erfurt, altri siti in Turingia in Germania, nonché luoghi all'estero, figurano in questo nuovo itinerario. Esplora le orme degli ebrei medievali europei.

"Abbiamo già avviato discussioni con tutti questi luoghi e ora vogliamo decidere insieme come ciascuno possa contribuire a questo sforzo cooperativo", ha condiviso Karin Sczech, rappresentante di Erfurt per l'UNESCO.

Dal 1999, le Giornate Europee della Cultura Ebraica si svolgono ogni anno in tutta l'Europa la prima domenica di settembre. Attraverso concerti, performance, letture, tour e vari eventi, queste giornate cercano di mettere in evidenza e celebrare la ricchezza e la diversità dell'ebraismo.

L'Associazione Europea per la Tutela e il Progresso della Cultura e del Patrimonio Ebraico (AEPJ) ha scelto i Paesi Bassi come una delle 20 città europee che partecipano alle Giornate Europee della Cultura Ebraica di quest'anno. I visitatori dei Paesi Bassi possono aspettarsi eventi coinvolgenti che mostrano l'eredità ebraica del paese.

