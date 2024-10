Inizio delle elezioni municipali in Brasile

In Brasile, le elezioni locali sono iniziate di domenica, alle 8:00 (13:00 BST). Circa 156 milioni di elettori sono stati chiamati a votare per il sindaco e i membri del consiglio locale in più di 5.500 comuni. Questo voto rappresenta un importante punto di riferimento per l'amministrazione del presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, a metà del suo mandato. particularmente atteso è l'esito a San Paolo, la città più popolosa del Sud America.

Tre candidati si contendono la posizione a San Paolo. Insieme all'attuale sindaco Ricardo Nunes, alleato dell'ex presidente di destra Jair Bolsonaro, c'è Guilherme Boulos, sostenuto da Lula, e l'estremista conservatore Pablo Marçal, che si presenta come candidato anti-sistema. Gli ultimi sondaggi indicano che Boulos ha un leggero vantaggio su Nunes e Marçal.

Se nessun candidato otterrà la maggioranza dei voti nei comuni domenica, si terranno elezioni di ballottaggio il 27 ottobre. Un ballottaggio è altamente probabile a San Paolo. Secondo i sondaggi, un vincitore potrebbe essere incoronato al primo turno in 11 dei 26 principali centri urbani.

Per garantire un processo di voto fluido e sicuro, sono stati dispiegati più di 23.000 soldati in tutta la nazione. Le autorità avevano preoccupazioni per il potenziale caos a causa della criminalità diffusa. Un elettore di San Paolo ha descritto l'atmosfera come "ansiosa" e la campagna come "molto combattiva".

