Fiori Passionati e l'Abbraccio Tempestoso dell'Amore - Inizio delle attività a seguito della pausa estiva

Le soap opera tedesche "Rosas Rosse" (dal 2006) e "Tempesta d'Amore" (dal 2005) sono tornate, dopo la pausa estiva di tre mesi, nel tardo pomeriggio di lunedì (19 agosto). Tornano nella loro lunghezza originale, dopo che i piani per una riduzione della durata della trasmissione nel 2023 erano stati ritirati a metà luglio.

Invece dei 25 minuti per episodio proposti, gli spettatori avranno ancora circa 50 minuti di drama, grande soddisfazione per i loro fedeli fan. Il ritorno alla lunghezza originale della trasmissione è stato annunciato dal direttore del programma Christine Strobl, che ha spiegato che l'efficienza della produzione e gli aggiustamenti del budget hanno garantito il futuro di entrambe le soap fino al 2027.

I fan possono anche aspettarsi nuove protagoniste e coppie romantiche, nonché guest star come il poliedrico Bruce Darnell (67), che farà un'apparizione a "Hotel Fürstenhof" ("SdL") più tardi in autunno.

I nuovi episodi continueranno in questo modo:

Cosa c'è dopo in "Rosas Rosse"?

Jördis Kılıc (interpretata da Diana Staehly, 46) e Dr. Klaas Jäger (Sebastian Deyle, 46) possono finalmente godersi la loro felicità dopo tutto il trambusto.

Le cose non sembrano andare bene per Julius Böttcher (Jan Stapelfeldt, 41) e Moran "Mo" Kılıc (Yunus Cumartpay, 45), che sembrano dirigersi verso una fine infelice: Mo non riesce a soffocare le sue emozioni, mentre Julius è diffidente nel commettere un errore. Ma le preoccupazioni di Julius non finiscono qui; Leyla Kılıc (Alinda Yamaci, 21) è ancora intrappolata nella sua crisi di vita e le cose stanno peggiorando. Inoltre, Julius e Amelie Faehrmann (Lara-Isabelle Rentinck, 38) sono minacciati di licenziamento. Questo gli dà un forte incentivo a lavorare insieme.

Johanna Jansen (Brigitte Antonius, 91) boicotta il food truck di Carla Saravakos (Maria Fuchs, 49). La loro faida si risolverà in una conversazione a cuore aperto?

Cosa c'è dopo in "Tempesta d'Amore"?

Il triangolo amoroso emotivo e caotico della stagione in corso tra Ana Alves (Soluna-Delta Kokol, 26), Dr. Vincent Ritter (Martin Walde, 37) e Philipp Brandes (Robin Schick, nato nel 1994) continua. Ma Ana riuscirà a scegliere tra i due?

La visita del padre di Theo Licht (Lukas Leibe, nato nel 1991) riapre vecchie ferite, mentre i Sonnbichler, Hildegard (Antje Hagen, 86) e Alfons (Sepp Schauer, 75), vedono le loro ferite guarire leggermente. Sono finalmente riuniti e possono rinnovare i loro voti nuziali.

Qualcosa di romantico come il rinnovo dei voti nuziali è attualmente solo un sogno per Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 60) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer, 49), poiché dopo un incidente non ricorda il loro amore.

"Rosas Rosse" va in onda da lunedì a venerdì alle 14:10 su ARD, seguito da "Tempesta d'Amore" alle 15:10. Entrambe le serie sono anche disponibili per lo streaming in qualsiasi momento nella biblioteca dei media.

I fan che preferiscono le altre soap opera tedesche daily

Leggi anche: