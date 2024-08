- Inizio dell'anno accademico con la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale "Pausa!" a MV.

Con l'inizio della scuola in Mecklenburg-Vorpommern alle porte, la polizia e l'Associazione tedesca per la sicurezza stradale tornano con la loro campagna "Frena te stesso". Stanno incoraggiando gli automobilisti a prestare particolare attenzione all'aumento di studenti sulle strade. Noterete l'installazione di grandi banner cautelativi, soprattutto vicino alle scuole. Si tratta di un modo per promuovere abitudini di guida sicure.

Nel prossimo fine settimana, i primi anni delle scuole del nord-est inizieranno il loro primo giorno di scuola, e da lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente per tutti. Questi giovani saranno visti a piedi, in bicicletta, sugli autobus e sui tram. Di conseguenza, questi banner di avvertimento non saranno posti solo vicino alle scuole, ma anche in altri luoghi importanti.

L'Associazione per la sicurezza stradale sta anche distribuendo berretti fluorescenti ai nuovi studenti e opuscoli informativi ai genitori.

Secondo il Ministero dell'Interno di Schwerin, nel 2023, 420 bambini tra i 6 e i 14 anni sono rimasti coinvolti in incidenti stradali in Mecklenburg-Vorpommern. Circa 70 di questi incidenti si sono verificati durante il tragitto per andare o tornare da scuola.

In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, i primi anni di Mecklenburg-Vorpommern inizieranno il loro primo giorno di scuola questo fine settimana, segnando l'inizio delle lezioni. Di conseguenza, la polizia e l'Associazione per la sicurezza stradale hanno intensificato la loro campagna "Frena te stesso", posizionando banner cautelativi vicino alle scuole e in altri luoghi importanti.

Leggi anche: