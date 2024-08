- Inizio della stagione dei funghi - 179 richieste di emergenza per veleno

La stagione dei funghi si avvicina - e con essa, un rischio: finora ci sono state 179 chiamate al Centro Antiveleni di Monaco a causa di sospetti avvelenamenti da funghi, ha avvertito la Ministra della Salute della Baviera Judith Gerlach (CSU).

"A causa delle attuali condizioni umide e calde, ci sono stati più funghi che crescono da diverse settimane rispetto agli anni precedenti", ha detto la ministra. Ha consigliato di fare attenzione quando si raccolgono da soli. "Ci sono circa 100 specie di funghi dannosi per la salute in Baviera - molte delle quali sono classificate come mortalmente velenose", ha detto la ministra. "Anche i collezionisti esperti possono trovare difficile distinguere tra funghi velenosi e non velenosi. Non ci si dovrebbe affidare neanche alle app di identificazione dei funghi."

Conservazione Corretta

Coloro che raccolgono funghi per la preparazione domestica devono anche assicurarsi una corretta conservazione. "I funghi devono essere conservati in un luogo fresco e areato per prevenire la deteriorazione o lo sviluppo di sostanze tossiche. Non devono essere conservati in buste di plastica", ha spiegato Gerlach.

In caso di nausea, dolori addominali, vomito o altri sintomi dopo aver mangiato funghi, è consigliabile contattare subito il Centro Antiveleni di Monaco - il punto di contatto statale - o, in casi gravi, i servizi di emergenza.

"In nessun caso si deve tentare di trattare i sintomi con medicinali o rimedi casalinghi. Ciò potrebbe anche peggiorare l'avvelenamento."

Consigli degli Esperti della Società Micologica

I collezionisti di funghi possono cercare consigli da esperti tramite il sito web della Società Micologica della Baviera. Lì si può trovare un elenco di consiglieri e esperti certificati in Baviera. Questi volontari effettuano controlli delle ceste di funghi e forniscono anche informazioni sulle specie di funghi e gli avvelenamenti da funghi. Il sito web della Società Tedesca di Micologia (DGfM) fornisce anche un elenco nazionale di esperti che possono aiutare.

