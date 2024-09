Inizio della fase di costruzione di Suedlink in Baden-Württemberg

Cos'è Suedlink?

Suedlink è uno dei progetti di infrastruttura energetica proposti in Germania, con una lunghezza prevista di circa 700 chilometri. Fornirà energia ecologica a circa dieci milioni di famiglie. Lungo gran parte del percorso, verranno installate due linee elettriche fianco a fianco, che opereranno in tandem. Il costo stimato per questo progetto è di circa dieci miliardi di euro, secondo i responsabili della rete Tennet e TransnetBW.

Dove verrà costruita la nuova linea elettrica?

La linea elettrica passerà attraverso sei stati federali: partendo dalla Schleswig-Holstein, passando per la Bassa Sassonia, l'Assia, la Turingia, quindi arrivando in Baviera e infine giungendo in Baden-Württemberg. Una delle linee si estenderà da Brunsbüttel a Leingarten, Baden-Württemberg, mentre un'altra correrà da Wilster a Bergrheinfeld nella Bassa Franconia. Verrà costruito un tunnel sull'Elba vicino a Glückstadt ad Amburgo e un'altra parte verrà posata a 200 metri di profondità in una miniera di sale vicino a Heilbronn.

Perché viene costruita?

Il progetto Suedlink mira a trasportare l'elettricità dalle regioni settentrionali ricche di vento della Germania alle regioni meridionali che richiedono energia. Dopo il pensionamento dell'energia nucleare e a carbone, la Baviera e il Baden-Württemberg dipenderanno sempre di più dall'energia eolica del nord della Germania. Questa nuova linea mira a garantire un approvvigionamento di energia costante.

Quando Suedlink sarà operativo?

Il piano iniziale prevedeva il completamento di Suedlink entro il 2022, ma a causa di vari ritardi, questa data è stata posticipata al 2026 e ora è previsto che venga messa in servizio alla fine del 2028. Tennet sovrintende alla pianificazione e alla costruzione nelle regioni settentrionali della Germania, mentre TransnetBW è responsabile delle parti centrali e meridionali.

Perché la costruzione sta prendendo così tanto tempo?

I principali motivi dei ritardi sono i processi di pianificazione e approvazione prolungati, poiché i cavi devono attraversare proprietà private e terre agricole. Inoltre, la posa dei cavi sotto i fiumi, le autostrade e l'infrastruttura esistente è complessa. Un altro problema è il peso dei cavi - un metro di cavo pesa circa 42 chilogrammi e ogni tamburo contiene quasi 100 tonnellate. Questo peso potrebbe richiedere rinforzi per alcune strade.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di Suedlink?

L'utilizzo di cavi sotterranei per la trasmissione dell'energia riduce le modifiche del paesaggio rispetto alle linee aeree. La trasmissione a corrente continua comporta anche minori perdite di energia rispetto alla corrente alternata. Tuttavia, sia i cavi sotterranei che i cavi a corrente continua sono opzioni più costose a causa dei requisiti di infrastruttura.

I prezzi dell'energia per i consumatori aumenteranno a causa di Suedlink?

Il testo non fornisce prove conclusive che i prezzi dell'energia per i consumatori aumenteranno a causa della costruzione di Suedlink.

Man mano che l'entrata in servizio di Suedlink si avvicina, i costi dell'energia potrebbero aumentare a causa della distribuzione dei costi di investimento su diversi decenni e alla fine essere addebitati ai consumatori. Tuttavia, la nuova linea è progettata per evitare strozzature nell'approvvigionamento di energia, riducendo la pressione finanziaria. Nel migliore dei casi, non sarebbero necessari acquisti aggiuntivi di energia o nuove centrali elettriche. Ridurre le strozzature metterebbe meno pressione sui bilanci.

Ci sono critiche?

I gruppi di azione e le iniziative dei cittadini hanno espresso preoccupazioni per il progetto in passato, minacciando azioni legali. Hanno espresso timori riguardo agli impatti sull'agricoltura e sull'ambiente, nonché alle critiche del governo dello stato della Baviera. Nonostante queste critiche, gli esperti energetici sottolineano la necessità di espandere la rete come parte della transizione energetica della Germania.

La costruzione di Suedlink contribuirà significativamente alla distribuzione dell'energia ecologica dal nord alle regioni meridionali della Germania ad alta domanda di energia, garantendo così un approvvigionamento di energia costante per milioni di famiglie. Tuttavia, il costo stimato di dieci miliardi di euro del progetto ha portato a critiche e preoccupazioni riguardo ai possibili aumenti dei prezzi dell'energia per i consumatori.

